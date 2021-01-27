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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

В ЕС могут запретить использование вакцины AstraZeneca для пожилых людей

Европейский Союз может запретить использование вакцины от Covid-19 фармацевтической компании AstraZeneca для людей в возрасте от 65 лет из-за отсутствия данных о ее эффективности именно для этой категории людей.

Вакцина, коронавірус

Об этом заявила глава Европейского агентства по лекарствам (англ. EMA) Эмер Кук. Она отметила, что в настоящее время агентство изучает полноту данных исследований.

Эмер Кук подчеркнула, что не хочет опережать решение агентства, но возможно, что вакцина AstraZeneca получит разрешение на использование только в определенных возрастных группах.

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В то же время генеральный директор AstraZeneca Паскаль Сориот признал, что существует ограниченный объем данных о влиянии вакцины на пожилых людей.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что эффективность вакцины AstraZeneca для пожилых людей составляет лишь 8%. Но Министерство здравоохранения Германии и компания-разработчик это отрицают.

Сейчас в странах Евросоюза одобрили к использованию две вакцины против Covid-19: Pfizer/BioNTech и Moderna.

Вакцина AstraZeneca в ЕС

В компании AstraZeneca сообщили, что они отстают от графика производства вакцины от Covid-19 на два месяца. Это стало причиной срыва поставок препарата в ЕС.

До конца февраля AstraZeneca намерена отправить в Европу 17 млн ​​доз.

Европейская комиссия настаивает, чтобы компания AstraZeneca придерживалась контрактных обязательств и провела поставку оговоренной количества доз вакцины от коронавируса даже до момента ее условной рыночной авторизации в ЕС.

Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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