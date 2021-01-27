Украина готовится к получению 1 млн доз вакцин от коронавируса, после чего начнут делать первые инъекции.

Процесс вакцинации планируют начать в феврале 2021 года, но фейки о препаратах стали распространяться задолго до этого.

Сейчас же больше говорят об эффективности вакцины и о том, какой именно препарат будет закупать Украина.

Факты ICTV рассказывают, почему пока не нужно выносить эффективность на первый план и какие фейки распространяют о вакцинации.

Вакцина и фейки

С самого начала пандемии коронавируса распространялось невероятное количество ложной информации о масках, самой инфекции, а теперь и о первых вакцинах от коронавируса.

Кампания по вакцинации от коронавирусной болезни началась несколько месяцев назад, вместе с утверждениями первых препаратов мировыми регуляторами. С тех пор увеличилось и количество соответствующих фейков.

Пожалуй, одной из самых больших выдумок о вакцине является то, что она якобы генетически модифицирует людей, поскольку базируется на мРНК (матричная рибонуклеиновая кислота), которая “навсегда изменяет ДНК человека”, поскольку ДНК из препарата “попадает в ядро ​​клетки”.

Разъяснение действия мРНК-вакцин даже опубликовали на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, из которого четко следует, что матричная рибонуклеиновая кислота никогда не попадает в ядро ​​клетки, а следовательно не меняет человеческую ДНК.

В комментарии Фактам ICTV заместитель руководителя проекта VoxCheck Светлана Слипченко рассказала, что первые фейки о вакцине начали возникать еще до того, как она появилась, – в марте-апреле 2020 года.

— Тогда это были не более чем “прогнозы” относительно того, что вакцина точно будет опасной. Говорили, что она будет менять генетический код человека, ведь вакцина от Moderna – это первая мРНК-вакцина, которая будет массово использоваться, – рассказывает Слипченко.

Еще одним интересным элементом фейков вокруг вакцин являются побочные эффекты. Якобы они хуже, чем польза от вакцины.

Однако побочные эффекты есть у каждого медицинского препарата. Если вы откроете инструкцию по применению Аспирина, то увидите ряд побочных реакций, которые могут проявиться у небольшого числа людей.

То есть ни один медицинский препарат не идеален. Да, были сообщения о смертях во время испытаний определенных препаратов, но из них нельзя делать поспешных выводов.

— Один из фейков, появившийся в декабре, даже повторяли некоторые народные депутаты. Однажды прозвучала фраза о том, что от вакцины Pfizer во время испытаний умерло шесть человек. Из них четверо получали плацебо, то есть это однозначно не связано именно с вакциной. Еще двое умерли от сердечного приступа и атеросклероза. Скорее всего, эти два случая не были связаны с вакцинацией, но до сих пор проводится расследование, устанавливают причины смерти, влияние вакцинации на это, – говорит Слипченко.

Конечно, большинство этих мифов быстро развенчивают, но нужно и самостоятельно проверять информацию, прежде чем делать вывод.

Особенно – перед началом вакцинации от Covid-19 в Украине.

Разговоры об эффективности

Одной из главных тем последних недель в контексте вакцинации стала эффективность вакцины. Людей насторожило то, что в предварительной информации о препарате от компании Sinovac говорится о том, что он имеет эффективность в 50,38%.

После этого возник вопрос: стоит ли вообще вакцинироваться препаратом с такой эффективностью?

Старший научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Зеновий Ткачук рассказал Фактам ICTV, что сейчас очень трудно говорить об эффективности вакцин, ведь каждая из них имеет свои особенности.

— Иммунитет – это сложная система защиты. Она состоит из гуморальной защиты, реагирующей антителами, и еще одного элемента – т-клеточного иммунитета, когда есть т-клетки крови, которые могут парализовать работу вируса. Кроме того, существуют системы еще более глубокой вирусной защиты, речь идет о разрушении вирусной РНК. Различные вакцины по-разному влияют на эти системы, – говорит Ткачук.

По его мнению, у китайской вакцины, даже если подтвердится ее эффективность в 50%, есть другой плюс – она ​​лучше изучена. В ней идет ответ гуморального иммунитета.

В то же время вакцины Pfizer и Moderna являются новинкой, которую ранее люди не использовали, и у них ответ идет по линии т-клеточного иммунитета.

А препараты Astrazeneka и российский Спутник V вообще можно отнести к одноразовым. По словам Ткачука, иммунитет после их применения может возникать не только к вирусному белку, но и к белку аденовируса, из-за чего во время повторной прививки может возникнуть сильная аллергия.

Фактически вакцина даже с 50-процентной эффективностью является приемлемым вариантом, ведь риск смерти от осложнений меньше, чем от болезни.

— Относительно 50% эффективности, то это означает, грубо говоря, следующее: если провакцинировать 100 человек, то 50 не заболевают, 50 – да, но эти люди могут заболеть легко и не умереть. Поэтому вакцинироваться нужно, и я сторонник того, чтобы применяли различные типы препаратов. Нельзя говорить, что какая-то вакцина правильная, а какая-то – нет, – считает сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины.

Необходимость вакцинироваться

Понятно, что первые вакцины в любом случае не будут тем идеалом, на который рассчитывает человечество. Обычно на процесс разработки, тестирования и утверждения вакцины уходит по меньшей мере несколько лет.

Только за это время можно приблизить формулу к идеальной. Однако времени на это попросту не было.

Необходимо было создать вакцину как можно быстрее, ведь в мире царила и до сих пор царит пандемия Covid-19. Поэтому если даже первые вакцины только помогут уменьшить смертность от инфекции, то ее будут применять.

Поэтому сейчас и международные регуляторы, которые очень внимательно относятся к процессу регистрации медицинских препаратов, допускают вакцины на рынок.

Даже если в будущем и появятся препараты, которые лучше будут защищать от коронавируса, то это не значит, что можно пренебрегать нынешними вакцинами, безопасность которых доказана на международном уровне.

— Многие думают, что вакцина защищает нас от вируса. Это не так. Она защищает нас от заболевания. Введение препарата может вызвать осложнения болезней, от которых человек умер бы через несколько месяцев, полгода или год. Но вакцинируют миллионы, а смертей – единицы. Вакцинироваться нужно, но это не поможет человечеству вдвое увеличить продолжительность жизни, — рассказывает Ткачук

Перед стартом вакцинации и после ее начала еще будет ходить много слухов и призывов не делать инъекцию. Преградой для противников будут становиться и эффективность вакцины, и то, что она до сих пор не прошла всех стадий тестирования.

Да, вакцины от Covid-19 до сих пор тестируют на эффективность в борьбе с инфекцией, но главное для многих утвержденных препаратов уже доказали – они безопасны.

Это не дает гарантии не заболеть коронавирусом, но потенциально поможет перенести болезнь в легкой форме. Лучше переболеть с кашлем и насморком, чем с температурой за 38°.

Поэтому сейчас не так важно, какую именно вакцину получит Украина, если она является безопасной для применения. Главное – чтобы граждане не чурались вакцинации.