Коронавирус у беременных – диагностика и лечение

Самые распространенные симптомы коронавируса у беременных женщин
Отметим, что у беременных обычно легкое или бессимптомное течение болезни. Сатурация (уровень кислорода в крови, – Ред.) – в пределах нормы.
Если все же симптомы болезни есть, то самыми распространенными являются:
- лихорадка (у 47% женщин);
- головная боль;
- общая слабость;
- преимущественно сухой кашель;
- потеря обоняния, вкуса;
- утрудненное дыхание.
Как диагностируют коронавирус?
- Тест на выявление антигена SARS-CoV-2 (предварительный скрининговый тест).
- ПЦР – РНК SARS-CoV-2 (для выявления этиологического (причинного) фактора.
- Анализ крови для выявления антител IgM и IgG методом ИФА (при условии симптомов ОРВИ и отрицательного ПЦР – РНК SARS-CoV-2).
Когда начинают появляться антитела IgM и IgG?
- Антитела IgM появляются ориентировочно на седьмые сутки и могут сохраняться два-три месяца и больше.
- Антитела IgG начинают появляться с третьей недели.
При каком условии госпитализируют больную коронавирусом беременную женщину?
Беременную женщину госпитализируют, если течение болезни среднее, средне-тяжелое или имеются такие факторы риска:
- сахарный диабет;
- сердечно-сосудистые заболевания;
- хронические заболевания почек;
- хронические заболевания дыхательной системы.
В каком триместре течение болезни самое тяжелое?
По свидетельствам врачей, тяжелый ход болезни имеют женщины в третьем триместре беременности.
Если течение болезни легкое, то для лечения необходимы:
- Достаточный питьевой режим.
- Контроль температуры тела, пульса, артериального давления, частоты дыхания.
- Контроль сатурации (со снижением сатурации до менее 94% дыхание не всегда становится затрудненным. Иногда оно в норме и при 87-процентной сатурации).
- Применение микроэлементов (витамин D, С, цинк, фолиевая кислота, йод, железо (дозировку должен назначить врач).
- При потере обоняния тренировать его, используя масло розы, лаванды, эвкалипта дважды в сутки по 30 секунд (не злоупотреблять этим советом, чтобы не было аллергических реакций).
- В случае потери способности различать запахи установить в доме определители дыма и газа.
- При повышении температуры не превышать дозировку Парацетамола в 1 г за один прием и 3 г за сутки.
Если течение болезни средней тяжести:
Кроме вышеперечисленных советов, беременным необходимо повышать уровень сатурации. В этом поможет лежание на животе. Женщинам в положении нужно подложить подушки или валики под лоб, грудь и таз. Повторять шесть-семь раз в сутки по два-два с половиной часа.
Особенности медикаментозного лечения
- Не назначать антибактериальные препараты для лечения вирусной инфекции. Их можно применять только тогда, когда к вирусной инфекции присоединилась бактериальная (это можно определить по уровню прокальцитонина).
- Беременным противопоказан противовирусный препарат Фавипиравир.
- Тем, кому необходима кислородная поддержка, лучше использовать Метилпреднизолон вместо Дексаметазона.
- Только при средне-тяжелом течении болезни определять уровень D-димера (белкового фрагмента, образующегося при растворении сгустка крови, который возникает при свертывании крови, – Ред.).
Когда можно прекратить самоизоляцию?
- При отсутствии симптомов ОРЗ в течение трех дней. Подсчет начинать через 10 дней после появления симптомов (если SARS-CoV-2 не подтверждено лабораторно).
- При условии получения отрицательного повторного теста ПЦР – РНК SARS-CoV-2 (через 10 дней после первого положительного теста).
Сколько сохраняется иммунитет после выздоровления от коронавируса?
По последним данным, человек может иметь иммунитет к коронавирусу до восьми месяцев вместо трех-шести месяцев, как считали ранее.
Передается ли вирус от беременной женщины к плоду?
Научно не доказано, что вирус может передаваться от матери к плоду, то есть вертикальным путем.
Безопасна ли вакцинация от коронавируса для беременных?
Доказательств безопасности и потенциальных рисков от вакцинации для беременной и плода недостаточно, хотя прививать должны инактивированной вакциной.
Документы, на которые ориентируются медики при диагностике и лечении коронавируса:
- Приказ Министерства здравоохранения Украины №10 от 07.01.2021 года.
- Приказ Министерства здравоохранения Украины №3094 от 31.12.2020 года.