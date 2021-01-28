Коронавирус у беременных – диагностика и лечение

Коронавирус и беременность: диагностика, лечение и влияние на ребенка

989 беременных женщин в Украине по состоянию на 8 декабря 2020 года болели коронавирусом. Большинство из них – старше 30 лет и уже имеют детей.

У 88% женщин в положении – легкое течение болезни. По статистике, беременные женщины болеют не чаще чем все остальные.

Врач-терапевт роддома Лелека Анастасия Пилипенко рассказала Фактам ICTV об особенностях лечения коронавируса у беременных женщин.