Швейцария будет бесплатно тестировать населения на Covid-19

В Швейцарии планируют ввести бесплатные тесты на Covid-19 для всего населения страны. Власти надеются таким образом проявить больше бессимптомных больных.

Об этом заявили в правительстве Швейцарии 27 января.

— Около половины всех заражений могут распространяться людьми, у которых нет симптомов и они не знают о том, что инфицированы, — отметили в правительстве.

Также на заседании заявили, что федеральное правительство заплатит за тест для бессимптомных людей, чтобы таким образом защитить наиболее уязвимых и сдержать локальные вспышки Covid-19, особенно это касается распространения новых штаммов вируса.

Министр здравоохранения Алана Берсе утверждает, что тестирование будет стоить около €930 млн. Ранее правительство платило за тесты тогда, когда человек имел симптомы заболевания, а также оплачивало тестирования для жителей домов престарелых и медиков.

По данным ВОЗ, по состоянию на 28 января в Швейцарии зафиксировали более 500 тыс. cлучаев заражения коронавирусом. От осложнений, которые вызвал вирус, умерло 8 441 человек.

Тестирование на Covid-19 в Польше

В Польше граждан с подозрением на коронавирус тестируют с помощью круглосуточных мобильных пунктов. Они действуют в стране уже более четырех месяцев.

Пункты позволяют пройти тестирование гражданам, даже не покидая своих автомобилей.

Также гражданам, которым сделали прививки против коронавируса, будут выдавать соответствующие документы о проведении иммунизации.

Источник: The Local