Коронавирус у мужчин ухудшает качество спермы — ученые

Коронавирус может существенно ухудшить качество спермы, снижая способность мужчин к размножению.

Соответствующее исследование провели в университете Шеффилда в Великобритании.

К эксперименту были привлечены почти 200 мужчин — 105 здоровых и еще 84 с подтвержденным диагнозом Covid-19.

Их анализы брали в течение двух месяцев с интервалом в 10 дней.

Выяснилось, что в сперме больных коронавирусом воспалительные и окислительные процессы происходили чаще.

Также у мужчин с Covid-19 зафиксировали серьезное снижение подвижности половых клеток.

Исследователи отмечают, что ухудшение качества спермы зависит от тяжести течения болезни.

Отмечается, что негативное влияние коронавируса на мужскую половую жизнь продолжалось даже после выздоровления, однако со временем эффекты ослаблялись.

Коронавирус поражает мозг

О том, что коронавирус может поражать клетки мозга, первыми рассказали исследователи из Университета Джона Хопкинса.

Для эксперимента они использовали мини-мозг из стволовых клеток человека.

Специалисты университета по инфекционным заболеваниям добавили доли коронавируса в мини-мозг и обнаружили доказательство того, что клетки заражаются патогеном и размножаются.