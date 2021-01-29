Каждому восьмому пациенту в мире, который перенес Covid-19, спустя примерно шесть месяцев после болезни, диагностируют неврологическое или психическое заболевание.

Об этом заявили ученые Оксфордского Университета. Они проанализировали медицинские карты 236 379 американцев, которые перенесли коронавирус. Среди пациентов были те, у кого болезнь проходила в легкой и тяжелой форме.

Ученые сравнили самочувствие больных Covid-19 и обычным гриппом. Во время исследования учитывали следующие факторы: возраст, пол, раса, сопутствующие заболевания, уровень дохода и доступ к медицинским услугам.

Исследование показало, что по крайней мере 33,6% пациентов страдают от психических или неврологических расстройств в течение шести месяцев после перенесенного коронавируса.

Наиболее распространенными среди людей были депрессия, тревожное расстройство, инсульт, внутричерепное кровотечение, симптомы деменции. У 13% пациентов болезни диагностировали впервые.

Также ученые выяснили, что психические расстройства встречались чаще в группе людей с коронавирусом, чем у тех, кто переболел гриппом или инфекцию дыхательных путей.

— Для таких диагнозов, как инсульт или внутричерепное кровотечение, риск действительно имеет тенденцию к значительному снижению в течение шести месяцев. Но для нескольких неврологических и психиатрических диагнозов у ​​нас нет ответа о том, когда это прекратится, — сказал доктор Макс Такете из отдела психиатрии Оксфордского университета.

Как восстановиться после коронавируса

Постковид — состояние, которое продолжается более 12 недель и длительно воздействует на организм, при котором сохраняются симптомы вируса.

По словам украинского врача Евгения Комаровского, коронавирус способен негативно влиять на сосуды, нервные ткани, клетки головного мозга, ткани почек, печени, сердца, возникают области, где нарушено кровоснабжение и т.д.

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Источник: medrxiv