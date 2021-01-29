Украина в десятке стран с наихудшей реакцией на пандемию Covid-19

Украина оказалась в десятке стран мира, которые хуже отреагировали на пандемию Covid-19. С 98 строчек Украина заняла 90 место.

Исследование провел австралийский Институт Льове. Согласно данным независимого аналитического центра, лучше всего с пандемией справилась Новая Зеландия.

Цель исследования — установить эффективность реакции властей на пандемию Covid-19 в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали 100 случаев заражения.

98 стран оценили по количеству случаев заражения, количеству случаев смертей, количеству случаев на миллион человек, количеству смертей на миллион человек, проценту положительных тестов и количеству тестов на тысячу человек.

На основе этих показателей страны получили рейтинг от 0 до 100.

Страны, которые лучше всего отреагировали на пандемию:

Новая Зеландия — 94,4 Вьетнам — 90,8 Тайвань — 86,4 Таиланд — 84,2 Кипр — 83,3 Руанда — 80,8 Исландия — 80,1 Австралия — 77,9 Латвия — 77,5 Шри-Ланка — 76,5

В то же время по мнению ученых, хуже всех на пандемию Covid-19 отреагировали страны (от самого низкого показателя):

Бразилия — 4,3 Мексика — 6,5 Колумбия — 7,7 Иран — 15,9 США — 17,3 Боливия — 18,9 Панама — 19,7 Оман — 20,3 Украина — 20,7 Чили — 22,0

Россия в рейтинге заняла 76 место, Польша — 65, Беларусь — 60, Венгрия — 52, а Словакия — 22.

Коронавирус в мире

По состоянию на 29 января в мире зафиксировали 100,8 млн случаев заражения коронавируса за все время пандемии, а за сутки — 361 тыс. человек.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 2,1 млн человек, за сутки — 9,6 тыс.

Лидерами по количеству заражений являются США (25,3 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (8,9 млн).

Источник: Lowy Institute