Украина в десятке стран с наихудшей реакцией на пандемию Covid-19

Украина оказалась в десятке стран мира, которые хуже отреагировали на пандемию Covid-19. С 98 строчек Украина заняла 90 место.
Исследование провел австралийский Институт Льове. Согласно данным независимого аналитического центра, лучше всего с пандемией справилась Новая Зеландия.
Цель исследования — установить эффективность реакции властей на пандемию Covid-19 в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали 100 случаев заражения.
98 стран оценили по количеству случаев заражения, количеству случаев смертей, количеству случаев на миллион человек, количеству смертей на миллион человек, проценту положительных тестов и количеству тестов на тысячу человек.
На основе этих показателей страны получили рейтинг от 0 до 100.
Страны, которые лучше всего отреагировали на пандемию:
- Новая Зеландия — 94,4
- Вьетнам — 90,8
- Тайвань — 86,4
- Таиланд — 84,2
- Кипр — 83,3
- Руанда — 80,8
- Исландия — 80,1
- Австралия — 77,9
- Латвия — 77,5
- Шри-Ланка — 76,5
В то же время по мнению ученых, хуже всех на пандемию Covid-19 отреагировали страны (от самого низкого показателя):
- Бразилия — 4,3
- Мексика — 6,5
- Колумбия — 7,7
- Иран — 15,9
- США — 17,3
- Боливия — 18,9
- Панама — 19,7
- Оман — 20,3
- Украина — 20,7
- Чили — 22,0
Россия в рейтинге заняла 76 место, Польша — 65, Беларусь — 60, Венгрия — 52, а Словакия — 22.
Коронавирус в мире
По состоянию на 29 января в мире зафиксировали 100,8 млн случаев заражения коронавируса за все время пандемии, а за сутки — 361 тыс. человек.
От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 2,1 млн человек, за сутки — 9,6 тыс.
Лидерами по количеству заражений являются США (25,3 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (8,9 млн).
Источник: Lowy Institute