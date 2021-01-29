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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Украина в десятке стран с наихудшей реакцией на пандемию Covid-19

Украина оказалась в десятке стран мира, которые хуже отреагировали на пандемию Covid-19. С 98 строчек Украина заняла 90 место.

коронавірус тест

Исследование провел австралийский Институт Льове. Согласно данным независимого аналитического центра, лучше всего с пандемией справилась Новая Зеландия.

Цель исследования — установить эффективность реакции властей на пандемию Covid-19 в течение 36 недель после того, как в стране зафиксировали 100 случаев заражения.

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98 стран оценили по количеству случаев заражения, количеству случаев смертей, количеству случаев на миллион человек, количеству смертей на миллион человек, проценту положительных тестов и количеству тестов на тысячу человек.

На основе этих показателей страны получили рейтинг от 0 до 100.

Страны, которые лучше всего отреагировали на пандемию:

  1. Новая Зеландия — 94,4
  2. Вьетнам — 90,8
  3. Тайвань — 86,4
  4. Таиланд — 84,2
  5. Кипр — 83,3
  6. Руанда — 80,8
  7. Исландия — 80,1
  8. Австралия — 77,9
  9. Латвия — 77,5
  10. Шри-Ланка — 76,5

В то же время по мнению ученых, хуже всех на пандемию Covid-19 отреагировали страны (от самого низкого показателя):

  1. Бразилия — 4,3
  2. Мексика — 6,5
  3. Колумбия — 7,7
  4. Иран — 15,9
  5. США — 17,3
  6. Боливия — 18,9
  7. Панама — 19,7
  8. Оман — 20,3
  9. Украина — 20,7
  10. Чили — 22,0

Россия в рейтинге заняла 76 место, Польша — 65, Беларусь — 60, Венгрия — 52, а Словакия — 22.

Коронавирус в мире

По состоянию на 29 января в мире зафиксировали 100,8 млн случаев заражения коронавируса за все время пандемии, а за сутки — 361 тыс. человек.

От осложнений, которые вызвал Covid-19, умерли 2,1 млн человек, за сутки — 9,6 тыс.

Лидерами по количеству заражений являются США (25,3 млн), Индия (10,7 млн) и Бразилия (8,9 млн).

Источник: Lowy Institute

Фото: Dreamstime

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