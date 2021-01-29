Европейское агентство по лекарственным средствам (англ. EMA) позволило применение вакцины от Covid-19 шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca на территории Европейского Союза. Поставку этой вакцины в ЕС должна разрешить Еврокомиссия.

— EMA рекомендовало предоставить условное разрешение на поставку вакцины от Covid-19 AstraZeneca для предотвращения распространения вируса у людей в возрасте от 18 лет, — заявили в агентстве.

В организации также отметили, что этим решением они расширили количество вакцин, которые будут доступны для стран-членов ЕС, чтобы активно бороться с пандемией Covid-19.

Вакцина AstraZeneca уже третий препарат, который приняла ЕМА. Ранее разрешение на использование получили вакцины от производителей Pfizer/BioNTech и Moderna.

27 января компания AstraZeneca заявила о срыве поставок вакцины в страны Европейского Союза из-за отставания от графика производства на два месяца.

В ответ на задержку вакцины, Европейская комиссия настояла, чтобы компания AstraZeneca придерживалась контрактных обязательств и провела поставку оговоренного количества доз вакцины от коронавируса.

До конца февраля AstraZeneca намерена отправить в Европу 17 млн ​​доз препарата.

Вакцина AstraZeneca

В конце декабря 2020 года Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее безопасной и эффективной.

В США вакцину AstraZeneca могут одобрить в апреле 2021 года. Сейчас она там находится на третьем этапе испытаний.

Источник: EMA