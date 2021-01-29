Вакцина от коронавируса американской компании Johnson & Johnson эффективна на 66%. То есть она может предотвратить средние и тяжелые уровни осложнений от Covid-19.

Об этом сообщили в компании Johnson&Johnson. Оценку эффективности вакцины сделали на основании клинических исследований с введением только одной дозы.

— Введение одной дозы с быстрым наступлением иммунной реакции и простотой доставки и хранения является потенциальным решением для охвата как можно большего числа людей. Возможность избежать госпитализаций и смертей изменит правила борьбы с пандемией, — заявил глобальный руководитель отдела научных исследований и разработок Janssen Матай Меммен.

Препарат производит компания Janssen — подразделение Johnson&Johnson. Производители изучают вопрос о том, даст ли введение двух доз сильную или более длительную иммунную реакцию организма.

Среди участников исследования не зафиксировали ни одного летального случая. Но вакцина, возможно, может быть менее эффективна против новых штаммов коронавируса, которые впервые зафиксировали в Великобритании и Южной Америке.

Эффективность Novavax

Американская биотехнологическая компания Novavax завершила третий финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Она показала 89,3% эффективности.

Действие препарата также исследовали на новых штаммах коронавируса. Так, эффективность Novavax в борьбе с основным штаммом — 95,6%, с британским — 85,6%.

Компания уже подала документы на регистрацию вещества.

Источник: BBC