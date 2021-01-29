Американская биотехнологическая компания Novavax завершила третий финальный этап испытаний вакцины от коронавируса. Препарат показал эффективность 89,3%. Исследование проходило в Великобритании, в нем приняли участие более 15 тыс. человек в возрасте 18-84 года.

Действие препарата также исследовали на новых штаммах коронавируса. Так, эффективность Novavax в борьбе с основным штаммом — 95,6%, с британским — 85,6%.

Во время второй фазы испытаний в Южной Африке вакцина показала более низкую способность противодействовать африканскому штамму — 49,4%. Однако среди пациентов, не инфицированных ВИЧ, препарат был эффективным на около 60%.

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Компания уже подала документы на регистрацию вещества. Администрация утверждает, что это первая вакцина, которая показала высокую способность бороться с мутациями коронавируса.

Недавно американский производитель вакцины Moderna заявил об эффективности против новых штаммов. Компания утверждает, что во время испытаний у участников вырабатывались антитела к британскому и американскому штаммов.

Источник: Novavax