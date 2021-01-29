Вакцинация против коронавируса в Украине может начаться 15 февраля. Окончательную дату пока не утвердили

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью одному из изданий. Именно в эти даты в Украину должны прийти первые поставки дозы препарата.

— Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования, — сообщил врач.

По его словам, договоренности о поставках уже есть, а помешать старту вакцинации в Украине могут только непредвиденные обстоятельства. Если, например, партия попадет в ДТП или самолет не вылетит из-за непогоды.

— Я более чем уверен, что в феврале начнется компания по иммунопрофилактике против коронавируса, — сказал Ляшко.

Он пока не сообщил, какой именно вакциной будут прививать граждан, ведь это зависит от того, какой препарат придет первым.

Главный санитарный врач считает, что первой приедет Pfizer. Но точно информация будет известна 29 января. В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали бесплатно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

Украина также подписала договор на поставку вакцины с китайской компанией Sinovac, которая еще проходит третью стадию клинических испытаний. Согласно исследованиям, которые провели в Бразилии, эффективность этой вакцины составляет 50%.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что волноваться не стоит, ведь предварительно промежуточные результаты все же должны достичь показателя в 70%. А если этого не произойдет, то Украине просто вернут деньги.

На первом этапе вакцинальной кампании от Covid-19 в Украине будут вакцинированы почти 367,5 тыс. человек.

По словам Максима Степанова, для вакцинации в Украине будут применяться только те вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний.

Источник: ВВС Украина