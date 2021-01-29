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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вакцинация в Украине может начаться с 15 февраля — Ляшко

Вакцинация против коронавируса в Украине может начаться 15 февраля. Окончательную дату пока не утвердили

Коронавірус, вакцинація в Україні

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью одному из изданий. Именно в эти даты в Украину должны прийти первые поставки дозы препарата.

— Можем сказать, что в районе 15 февраля. Где-то. Возможно и позже. Многие процессы на этапе согласования, — сообщил врач.

По его словам, договоренности о поставках уже есть, а помешать старту вакцинации в Украине могут только непредвиденные обстоятельства. Если, например, партия попадет в ДТП или самолет не вылетит из-за непогоды.

— Я более чем уверен, что в феврале начнется компания по иммунопрофилактике против коронавируса, — сказал Ляшко.

Он пока не сообщил, какой именно вакциной будут прививать граждан, ведь это зависит от того, какой препарат придет первым.

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Главный санитарный врач считает, что первой приедет Pfizer. Но точно информация будет известна 29 января. В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали бесплатно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин.

Украина также подписала договор на поставку вакцины с китайской компанией Sinovac, которая еще проходит третью стадию клинических испытаний. Согласно исследованиям, которые провели в Бразилии, эффективность этой вакцины составляет 50%.

В то же время министр здравоохранения Максим Степанов отмечал, что волноваться не стоит, ведь предварительно промежуточные результаты все же должны достичь показателя в 70%. А если этого не произойдет, то Украине просто вернут деньги.

На первом этапе вакцинальной кампании от Covid-19 в Украине будут вакцинированы почти 367,5 тыс. человек.

По словам Максима Степанова, для вакцинации в Украине будут применяться только те вакцины, которые прошли все стадии клинических испытаний.

Источник: ВВС Украина

Фото: Depositphotos

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