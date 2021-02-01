Эксперты ВОЗ посетили центр по контролю за заболеваниями в Ухане

Эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые исследуют происхождение Covid-19 в Китае, посетили в Ухане центр по контролю и профилактике заболеваний.

Визит экспертов ВОЗ в Центр по борьбе с заболеваниями провинции Хубэй происходит на фоне жесткого контроля со стороны Китая над доступом к информации о Covid-19.

— Китай пытался избежать обвинений в предполагаемых ложных мерах в своей ранней реакции на вспышку одновременно продвигая альтернативные теории о том, что вирус происходит из других мест и, возможно, даже был завезен в Ухань из-за пределов страны, — отметили СМИ.

Член команды Питер Дашак отметил, что визит в центр прошел хорошо, однако другие подробности не сообщаются.

31 января команда ВОЗ посетила продовольственный рынок в городе Ухань, где сначала был обнаружен коронавирус. Также они осмотрели госпиталь, в котором лечили первых пациентов с Covid-19.

Группа из экспертов прибыла в Ухань 14 января в рамках расследования происхождения коронавируса. В состав команды ВОЗ вошли 13 экспертов из США, Австралии, Германии, Японии, Великобритании, РФ, Нидерландов, Катара и Вьетнама.

Впервые Covid-19 обнаружили в центральной части китайского города Ухань в конце 2019 года.

Источник: АР