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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Киев может подписать договор о поставках Covid-вакцин через несколько недель

Власти Киева планируют подписать договор о поставках вакцин от коронавируса через две-три недели.

Киев может подписать договор о поставках Covid-вакцин через несколько недель

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на открытии первого магазина IKEA в Киеве 1 февраля.

Он отметил, что сейчас власти столицы ведут переговоры о закупке вакцин с ведущими европейскими и американскими компаниями.

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Однако мэр не озвучил название компаний, с которыми ведут переговоры. Но Кличко утверждает, что это именно те вакцины, которые используют в Европе и США.

Также он добавил, что Киев закупит вакцины по ценам производителей.

22 января Виталий Кличко уже заявлял, что столичные власти ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими компаниями-производителями, чтобы обеспечить киевлян вакциной от коронавируса. Власти планируют закупить 1 млн доз препарата.

Кличко отмечал, что в первую очередь необходимо предотвратить распространение болезни и защитить наиболее уязвимые категории населения: врачей, работников социальных служб, сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры, правоохранителей, спасателей и тому подобное.

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