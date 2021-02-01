Китайская компания Sinovaс еще не предоставила Украине документы об эффективности своей вакцины от коронавируса.

Об этом сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в комментарии одному из украинских каналов. Он отметил, что эффективность препарата должна быть не менее 70%.

— Sinovaс до сих пор не предоставили документы, что имеют эффективность не ниже 70%, а по условиям контракта мы не можем закупать вакцину с меньшей эффективностью, — подчеркнул Радуцкий.

По словам Радуцкого, в рамках инициативы COVAX Украина сможет получить вакцину компании Pfizer. А по двусторонним контрактам с производителями — от AstraZeneca и Sinovaс.

Также он добавил, что инфраструктура Украины полностью готова к вакцинации.

— В момент, когда на территорию Украины попадет вакцина от Covid-19 и получит разрешение на использование, в Минздраве готовы сразу начать вакцинацию населения, — добавил глава комитета.

Вакцина от Covid-19 в Украине

В Минздраве сообщили, что Украина получит первую партию вакцин против коронавируса через две недели в рамках глобальной инициативы COVAX.

Украина получит 117 тыс. доз вакцин производства Pfizer и BionTech. Также подтвердили поставки вакцины от компании AstraZeneca — от 2,2 млн до 3,7 млн доз препарата.