В испанском городе Лагартера коронавирусом заразились 78 жителей дома престарелых, после прививки вакциной Pfizer. Семеро из них умерли от осложнений.
Все пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января. После чего в десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины.
Однако, когда количество инфицированных возросло, их изолировали в комнатах. По состоянию на 1 февраля, умерли семь человек, еще четверо госпитализированы, а остальные находятся на изоляции.
В то же время в руководстве заведения уверяют, что они придерживались протоколов и всех санитарных норм.
Побочные эффекты от вакцины Pfizer
В Словакии умер мужчина после вакцинации препаратом от Covid-19, который изготовили компании Pfizer-BioNTech.
По словам представительницы Государственного института по контролю лекарств Магдалены Юркемиковой, все случаи нежелательных реакций на вакцину от Covid-19 нужно рассматривать индивидуально.
79-летний пациент вскоре после вакцинации почувствовал слабость в теле и повышение температуры. Также у него болело место укола.
Источник: El Periodico