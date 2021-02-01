PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вспышка Covid-19 в Испании: 78 пожилых людей заболели после прививки Pfizer

В испанском городе Лагартера коронавирусом заразились 78 жителей дома престарелых, после прививки вакциной Pfizer. Семеро из них умерли от осложнений.

вакцина, коронавірус

Все пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января. После чего в десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины.

Однако, когда количество инфицированных возросло, их изолировали в комнатах. По состоянию на 1 февраля, умерли семь человек, еще четверо госпитализированы, а остальные находятся на изоляции.

Читайте
Полмиллиона новых больных: коронавирус в мире 31 января

В то же время в руководстве заведения уверяют, что они придерживались протоколов и всех санитарных норм.

Побочные эффекты от вакцины Pfizer

В Словакии умер мужчина после вакцинации препаратом от Covid-19, который изготовили компании Pfizer-BioNTech.

По словам представительницы Государственного института по контролю лекарств Магдалены Юркемиковой, все случаи нежелательных реакций на вакцину от Covid-19 нужно рассматривать индивидуально.

79-летний пациент вскоре после вакцинации почувствовал слабость в теле и повышение температуры. Также у него болело место укола.

Источник: El Periodico

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка