В испанском городе Лагартера коронавирусом заразились 78 жителей дома престарелых, после прививки вакциной Pfizer. Семеро из них умерли от осложнений.

Все пожилые люди получили первую дозу вакцины 13 января. После чего в десяти привитых появились первые симптомы болезни, которые списали на побочные эффекты вакцины.

Однако, когда количество инфицированных возросло, их изолировали в комнатах. По состоянию на 1 февраля, умерли семь человек, еще четверо госпитализированы, а остальные находятся на изоляции.

В то же время в руководстве заведения уверяют, что они придерживались протоколов и всех санитарных норм.

Побочные эффекты от вакцины Pfizer

В Словакии умер мужчина после вакцинации препаратом от Covid-19, который изготовили компании Pfizer-BioNTech.

По словам представительницы Государственного института по контролю лекарств Магдалены Юркемиковой, все случаи нежелательных реакций на вакцину от Covid-19 нужно рассматривать индивидуально.

79-летний пациент вскоре после вакцинации почувствовал слабость в теле и повышение температуры. Также у него болело место укола.

Источник: El Periodico