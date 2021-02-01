У взрослых пациентов с диагнозом шизофрения минимум в два раза выше риск смерти от коронавируса, по сравнению с людьми без расстройств психики.

К такому выводу пришли исследователи медицинского центра Лангоне при Нью-Йоркском университете и Института психиатрических исследований Натана Клайна, исследование было опубликовано в медицинском журнале JAMA Psychiatry.

В исследовании принимали участие более 7 тыс. пациентов, которые болеют коронавирусом, из них 864 пациента (11,8%) умерли или были отправлены в хоспис в течении 45 дней после получения позитивного теста на Covid-19 .

Ведущий автор роботы Катлин Немани считает, что такие результаты могут быть связаны с тем, что у людей с серьезными заболеваниями психики зачастую есть сопутствующие заболевания, например болезни сердечно-сосудистой системы. А также с тем, что они принимают токсичные препараты для лечения психических расстройств.

Также ученые обратили внимание на то, что такие пациенты реже обращаются за медицинской помощью, а также могут иметь аномальный ответ иммунной системы на вирусные заболевания.

Коронавирус в Украине

Эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции поможет вакцинация населения, которая уже стартовала во многих странах мира.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил ориентировочную дату старта начала вакцинации — 15 февраля. Она будет проходить в несколько этапов, во время первого планируется сделать прививки почти 367,5 тыс. украинцев.

Источник: JAMA Psychiatry