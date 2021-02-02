У людей, которые переболели Covid-19, а затем вакцинировались от коронавируса, встречаются выразительные побочные эффекты. Также они производят больше антител, чем те, кто не перенес инфекцию.

В исследовании приняли участие 109 человек, 41 из которых ранее перенесли заболевания и у них уже есть антитела к Covid-19. В этой группе уровень антител после введения первой дозы вакцины был выше, чем у тех, кто раньше не болел.

Кроме того, у людей, которые переболели, чаще встречались побочные эффекты после прививки — головная боль, озноб, боль в мышцах и суставах. Основным побочным эффектом у людей, которые не переболели до вакцинации, была боль в месте введения.

По мнению ученых это вполне ожидаемое явление, ведь м-РНК препарат содержит генетический материал, на основе которого в организме синтезируется шиповидный белок коронавируса.

Иммунная система людей, которые уже переболели, может распознавать эти белки. А самочувствие после вакцинации усугубляется тем, что иммунные клетки атакуют чужеродные белки препарата.

Авторы исследования также добавили, что возможно для людей, перенесших Covid-19, достаточно одной дозы вакцины. Они доказывают, что после перенесенной инфекции первая доза вакцины работает как вторая.

Ученые отмечают, что результаты анализа реакции людей на вакцину нуждаются в дополнительной проверке.

Вакцинация в мире

Наиболее продуктивно вакцинация в мире проходит в Израиле, Арабских Эмиратах и ​​Великобритании. Именно в этих странах больше всего граждан, которые уже получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.

А больше всего вакцинаций провели в США, Китае и Великобритании.

Источник: medrxiv