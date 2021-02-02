Диета при язве желудка — ПРОДУКТЫ и МЕНЮ

Язва желудка — хроническое рецидивирующее заболевание, основным проявлением которого является язвенный дефект слизистой оболочки желудка или двенадцатиперстной кишки, который, как правило, возникает на фоне воспалительных изменений, обусловленных инфекцией Helicobacter pylori.

Причины возникновения язвы желудка: неправильное питание, употребление грубой и острой пищи, стрессы, тревога, депрессии, злоупотребление алкоголем, курение, бесконтрольный прием некоторых лекарств.

Симптомы: боль непостоянного характера, которая возникает в верхней части живота, изжога, рвота и тошнота, отсутствие аппетита.

Во время лечения язвы врачи постоянно рекомендуют соблюдать диету, чтобы желудок оставался в спокойном состоянии и быстрее восстанавливался.

Факты ICTV подготовили список продуктов и меню для людей, страдающих язвой желудка.

Какие продукты необходимо исключить

жареная пища;

острые блюда;

мясные, рыбные и грибные бульоны;

пряности (лавровый лист, горчица, перец и т.д.),

крепкие чай и кофе;

алкогольные напитки;

консервы;

копчености.

— Фаст-фуды, быстрое питание — это путь к заболеваниям желудочно-кишечного тракта, набор лишней массы тела за счет нарушения обмена и отложение большой доли жировой ткани. Скорее всего, фастфуды приведут вас в больницу, — утверждает диетолог Вячеслав Передерий.

Какие продукты можно употреблять

Старайтесь употреблять как можно больше жидких и кашеобразных блюд. При язве желудка хороша и пища, которая быстро переваривается и покидает ваш организм. Самые живучие “поселенцы” в вашем желудке — жиры.

жидкие каши;

овощные супы;

отварное мясо и рыба;

отваренные яйца всмятку;

растительные масла (подсолнечное, оливковое);

кисели и желе, компоты;

щелочная вода, не содержащая углекислого газа.

Меню диеты при язве желудка

Меню на неделю при язве должно быть сбалансированным, полезным и питательным.

Понедельник:

завтрак: омлет на пару из двух яиц и воды, компот

обед: нежирный рисовый суп, рыбные котлетки с пюре из овощей, кисель;

ужин: макароны с мясом говядины на пару, салат из вареной свеклы;

Вторник:

завтрак: паровой омлет, травяной чай;

обед: суп из цветной капусты с сухариками, рыбные котлеты и картофельное пюре;

ужин: овощное пюре и отварная куриная грудка, салат из отварной свеклы с черносливом.

Среда:

завтрак: яйца не вкрутую, некрепкий чай;

обед: овощи на пару, куриные котлеты, несладкий компот;

ужин: картофельное пюре и овощи на пару;

Четверг:

завтрак: филе хека на пару, гречневая каша.

обед: отварные овощи в протертом виде, некрепкий куриный бульон.

ужин: кисель, диетическое печенье, творожная нежирная масса без сметаны.

Пятница:

завтрак: нежирный творог с добавлением меда, стакан компота.

обед: паровой омлет, зеленый чай.

ужин: филе из индейки, отварная рубленая вермишель, стакан компота.

Суббота:

завтрак: паровой омлет, травяной чай;

обед: суп на овощном бульоне, котлеты на пару, ломоть вчерашнего хлеба, кисель;

ужин: рыба на пару или отварная, тертые овощи, яйцо всмятку, вода.

Воскресенье:

завтрак: рисовая каша с паровым омлетом, кисель;

обед: куриный бульон с овощами, морковное пюре с тефтелями из индейки на пару;

ужин: рыбные тефтели с рисом, ромашковый отвар;

Врачи рекомендуют готовить блюда, которые не требуют длительного пережевывания и не раздражают стенку желудка. Кроме того, следует питаться небольшими порциями, но часто. Во время употребления пища должна быть теплой — не холодной и не горячей.

Язва желудка — патология, которая нуждается в квалифицированной медицинской помощи. Обращение к врачу поможет снизить риск прорыва язвы, грамотно скорректировать рацион и подобрать наиболее эффективные схемы лечения язвы желудка медикаментами.

Симптомы аппендицита

Аппендицит является одной из самых распространенных патологий, требующих хирургического вмешательства. Основные симптомы аппендицита: боли в верхней части живота или в районе пупка, потеря аппетита, диарея, запоры, умеренная лихорадка, вздутие живота.

Диагностировать заболевание может квалифицированный терапевт или другой врач, а окончательно поставить диагноз — хирург. Обычно он проводит осмотр. Дополнительно могут провести общий анализ крови и мочи.