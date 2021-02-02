Республика Сербская, часть Боснии и Герцеговины, получила первую партию российской вакцины Спутник V. Вакцинация может начаться через две недели.

1 февраля в аэропорт Сараево прибыли первые 2 тыс. доз российской вакцины. Препарат отправили в Агентство по лекарственным средствам для осуществления контроля качества.

Препарата хватит на 1 тыс. человек. Сначала будут вакцинировать приоритетную группу — медиков, работающих с больными Covid-19.

В общем Республика Сербская заказала 400 тыс. доз Спутник V на 200 тыс. человек.

Армения также заказала российскую вакцину от коронавируса, а Минздрав страны одобрил ее использования. 15 человек уже вакцинировали Спутник V.

Директор армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Гаяне Саакян сообщила, что среди вакцинированных никаких осложнений или побочных эффектов не зафиксировали.

К слову, вакцину Спутник V зарегистрировали в России, Беларуси, Республике Гвинея, Палестине, Венесуэле, Аргентине, Боливии, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране и Тунисе.

Вакцина Спутник V

11 августа РФ зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса Спутник V.

Не дожидаясь завершения третьей фазы клинических испытаний, в сентябре Спутник V начали использовать по прямому назначению. Вакцину начали получать люди из групп риска, учителя и медики.

В Минздраве Украины отметили, что российская вакцина от коронавируса почти не имеет шансов попасть на рынок Украины.

Источник: Балканський оглядач, Арменпресс