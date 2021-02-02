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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Вакцинироваться от Covid-19, вероятно, придется ежегодно — Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что, вероятно, прививки от Covid-19 придется делать каждый год.

Ангела Меркель

Об этом Меркель заявила после проведения совещания с главами земельных правительств, представителями Еврокомиссии и фармацевтических компаний,  которые производят вакцины от коронавируса, 1 февраля.

— Это похоже на вакцину против гриппа, когда вы каждый раз повторно вакцинируетесь против новой мутации вируса, — отметила Меркель.

Она утверждает, что несмотря на все проблемы, власти рассчитывают сдержать данное ранее обещания о том, что каждый житель Германии получит возможность сделать прививку до конца лета.

Меркель подчеркнула, что обещание может быть выполнено даже если два фармацевтических производители, Johnson & Johnson и Curevac не получат одобрение на разработанные ими вакцины.

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Также канцлер предупредила, что в случае появления нового вида коронавируса, против которого не будут действовать уже выработанные вакцины, придется начинать все сначала.

— Если этот вирус продолжит меняться, у нас будет еще одна проблема. Если, например, появится мутация, на которую вакцина не действует, то мы начнем все сначала, — добавила Меркель.

29 января Европейское агентство по лекарственным средствам позволило применение вакцины от Covid-19 шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca на территории Европейского Союза.

В организации также отметили, что этим решением они расширили количество вакцин, которые будут доступны для стран-членов ЕС, чтобы активно бороться с пандемией Covid-19.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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