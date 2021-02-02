Великобритания протестирует 80 тыс. человек на новый штамм Covid-19

Население восьми регионов Англии протестируют на новый южноафриканский штамм Covid-19, чтобы вовремя выявить и изолировать новые случаи заболевания.

Тесты предлагают проводить “от двери до двери” и с помощью мобильных пунктов, благодаря чему власти надеются охватить 80 тыс. человек в возрасте от 16 лет.

Причиной усиленного массового тестирования стало подтверждение первых случаев африканского штамма в стране. Новые случаи не связывают с путешественниками, то есть не известно как новый штамм начал распространяться в регионе.

С помощью тестирования уже подтверждено 105 случаев инфицирования новым штаммом. Из них 11 человек не были в Южной Африке и не контактировали с людьми, которые оттуда приехали.

Тестирование охватит районы, в которых проживали зараженные люди — части графств Кент, Суррей, Лондон, Броксборнський район и Саутпорт.

В то же время министр здравоохранения Мэтт Хэнкок заявил, что таким образом надеется выявить все случаи заражения африканским штаммом. Он призвал жителей районов ограничить контакты до сдачи теста.

Новый штамм Covid-19

В декабре 2020 года стало известно, что в Южно-Африканской Республике обнаружили новый вариант Covid-19. Эпицентром этой разновидности инфекции стал округ Нельсон Мандела Бэй в провинции Восточный Кейп.

Ученые предупреждают, что новая мутация коронавируса может быть более устойчивой к антителам. Это может снизить эффективность вакцин от Covid-19.

Уже известно, что мутация 501Y.V2 на 50% заразнее, чем предыдущие. Сейчас ее уже зафиксировали более чем в 20 странах.

Источник: BBC