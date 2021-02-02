Как защитить домашних животных от Covid-19

Пока не известно, играют животные какую-то роль в распространении коронавируса среди людей. В любом случае соблюдения мер безопасности поможет защитить как людей, так и их домашних любимцев.

Об этом заявила официальный представитель американского Центра профилактики и контроля заболеваемости доктор Кейси Бартон Бехравеш 1 февраля.

— На основе ограниченной информации, которая у нас есть, риск заражения человека Covid-19 от животного, в том числе домашней, является достаточно низким, — заявила Бехравеш.

Она также отметила, что по состоянию на середину января известно о 187 животных в 22 странах мира с подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2, не считая норок на фермах в Дании.

Центр профилактики и контроля заболеваемости США следит за исследованиями Covid-19 среди животных и классифицирует животных в зависимости от риска их заражения.

По словам Бехравеш, к животным, которые очень чувствительны к вирусу, принадлежат кошки, хомяки, приматы, кролики, норки и олени.

Как защитить домашних животных Covid-19

Центр профилактики и контроля заболеваемости США рекомендует относиться к животным, как к членам семьи, чтобы защитить их от коронавируса и ограничивать их контакты с людьми вне дома.

Держите кошек внутри дома и не позволяйте другим домашним животным свободно бродить по улицам;

Не одевайте на животных маски, это может только навредить им;

Инфицированные люди должны избегать контакта с домашними животными, то есть не целоваться, а не обниматься или, например, не спать с ними в одной постели;

Во время лечения Covid-19 лучше отдайте животное на время родным или друзьям;

Носите маску во время общения с животными;

Обратитесь к ветеринару, если заметили у животного симптомы Covid-19.

Симптомы коронавируса у животных: кашель, чихание, лихорадка, вялость, рвота и диарея.

Коронавирус у норок

В Дании из-за мутации коронавируса у норок уничтожили все фермы с такими животными. Согласно исследованию, вирус мог переходить к людям. До пандемии страна была лидером по разведению норок.

После этого в Дании возник скандал из-за ненадлежащих норм захоронения норок. Подробнее читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: CNN