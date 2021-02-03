В ходе исследования сети приватных лабораторий специалисты проанализировали результаты тестирований со всей страны и установили, что среди протестированных украинцев 52% имеют антитела IgG.

Всего в период с мая 2020-го по январь 2021 года тест на антитела IgG к Covid-19 в сети приватных лабораторий прошли 140 тыс. человек.

По результатам исследования, иммунитет к коронавирусу имеют от 44% до 60% людей, в зависимости от региона.

По мнению специалистов, это очень позитивная динамика, так как в октябре прошлого года этот показатель составлял 33%, а в июле всего 9%. Это может означать, что Украина постепенно приближается к появлению коллективного иммунитета.

Важно также то, что летом показатели сильно отличались в разных регионах страны, а сейчас — практически выровнялись.

Наибольшее количество людей с антителами IgG зафиксировано на юге Украины. Рекорд в Херсоне — 61%.

Самый низкий показатель на западе — Ровно — 39%, Закарпатье и Хмельницкий — 38%. Столица держится на среднем уровне — 51%, центральные и восточные области тоже.

Среди возрастных групп самый высокий показатель наличия антител IgG у людей старше 60 лет — 51%, самый низкий у граждан от 20 до 40 — 31%.

Коронавирус в Украине

Для быстрого достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация населения. По оценкам эпидемиологов, Украина должна провакцинировать 24-25 млн населения. Ориентировочная дата начала вакцинации в Украине — 15 февраля.

Источник: Синэво