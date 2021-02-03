К последствиям коронавируса вместе с поражением легких, проблемами с почками и сердцем, а также неврологическими расстройствами может добавиться развитие сахарного диабета.

Об этом сообщил доктор Михаил Зильберминт с пригородной больницы в Бетесде (штат Мэриленд), который возглавляет специальную команду, что заботится о людях с нарушением обмена веществ.

— Раньше мы лечили до 18 человек с диабетом в день. Сейчас заботимся о 30 ежедневно, — сказал он.

По словам врача, многие из этих пациентов ранее не болели диабетом. В некоторых, у кого был повышенный уровень сахара в крови во время заболевания коронавирусом, нормализовалось состояние к моменту выписки из больницы. Другие вернулись домой с диагнозом полноценный диабет.

Американские врачи ссылаются на более ранние исследования врачей из китайского Уханя, которые фиксировали повышенный уровень содержания сахара в крови пациентов с Covid-19. Врачи из Италии также устанавливали связь между коронавирусом и нарушением усвоения глюкозы в организме.

В настоящее время нет единого вывода, что инфекция может вызвать диабет 1 или 2 типа, и является ли он временным затруднением или постоянным заболеванием. Ученые также точно не знают, может Covid-19 осложнить течение диабета у пациентов.

Последствия Covid-19

Кроме физического здоровья, коронавирус наносит вред психологическому состоянию. Многочисленные карантинные ограничения, в которых вынуждено жить человечество, меняют привычный ритм жизни.

Так, с сентября в Киеве зафиксировали пять случаев самоубийств среди людей, которые заболели Covid-19.

Факты ICTV выяснили как коронавирус влияет на психологическое состояние, и почему люди совершают самоубийство на фоне пандемии.