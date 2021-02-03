В Министерстве здравоохранения утвердили Примерный перечень лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи при неотложных состояниях в пунктах прививки.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

— Неотложная помощь должна предоставляться до приезда бригады экстренной медицинской помощи. Поэтому все, что утверждено приказом, является обязательным к выполнению центрами оказания первичной медицинской помощи, пунктами прививки, как постоянными, так и временными (мобильные бригады), — отметил врач.

По его словам, иммунизация против Covid-19 должна пройти с обеспечением максимального уровня безопасности и защиты всех, кто будет вакцинироваться.

Также он добавил, что перечень охватывает необходимые лекарственные средства и медицинские изделия для оказания медицинской помощи в случае развития неблагоприятных событий после проведения иммунизации.

К слову, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что инфраструктура для организации вакцинации населения от коронавируса уже подготовлена.

Всего в Украине будет работать 500 мобильных бригад, которые будут делать прививки. Первые 50 начнут работу уже в феврале во всех регионах страны.

В ближайшие недели Украина получит 117 тыс. доз вакцины компании Pfizer і BioNTech. Прежде всего их используют для прививок врачам.