Фармацевтические компании Германии и Великобритании приступают к разработке новой вакцины от коронавируса.

Немецкая научно-исследовательская медицинская компания GlaxoSmithKline и британская биофармацевтическая компания CureVac планируют выпустить в продажу в 2022 году мРНК-вакцину нового поколения.

Новую разработку от уже существующих вакцин будет отличать потенциал мультивалентности, который борется сразу с несколькими штаммами заболевания, хотя введена только одна доза вакцины.

На разработку вакцины нового поколения выделено €150 млн, компании рассчитывают вывести продукт на рынок как можно скорее, сразу после прохождения клинических исследований.

Вакцины CureVac

У британского фармацевтического гиганта CureVac уже есть одна разработанная вакцина первого поколения от коронавируса, которая в данный момент проходит третий этап клинических испытаний.

GlaxoSmithKline окажет CureVac в 2021 году поддержку в создании 100 млн доз уже существующей вакцины.

Источник: GlaxoSmithKline