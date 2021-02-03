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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

В Британии и Германии стартует разработка вакцин от Covid-19 нового поколения

Фармацевтические компании Германии и Великобритании приступают к разработке новой вакцины от коронавируса.

вакцина коронавирус

Немецкая научно-исследовательская медицинская компания GlaxoSmithKline и британская биофармацевтическая компания CureVac планируют выпустить в продажу в 2022 году мРНК-вакцину нового поколения.

Новую разработку от уже существующих вакцин будет отличать потенциал мультивалентности, который борется сразу с несколькими штаммами заболевания, хотя введена только одна доза вакцины.

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На разработку вакцины нового поколения выделено 150 млн, компании рассчитывают вывести продукт на рынок как можно скорее, сразу после прохождения клинических исследований.

Вакцины CureVac

У британского фармацевтического гиганта CureVac уже есть одна разработанная вакцина первого поколения от коронавируса, которая в данный момент проходит третий этап клинических испытаний.

GlaxoSmithKline окажет CureVac в 2021 году поддержку в создании 100 млн доз уже существующей вакцины.

Источник: GlaxoSmithKline

Фото: Dreamstime

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