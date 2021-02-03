Фармацевтические компании Германии и Великобритании приступают к разработке новой вакцины от коронавируса.
Немецкая научно-исследовательская медицинская компания GlaxoSmithKline и британская биофармацевтическая компания CureVac планируют выпустить в продажу в 2022 году мРНК-вакцину нового поколения.
Новую разработку от уже существующих вакцин будет отличать потенциал мультивалентности, который борется сразу с несколькими штаммами заболевания, хотя введена только одна доза вакцины.
На разработку вакцины нового поколения выделено €150 млн, компании рассчитывают вывести продукт на рынок как можно скорее, сразу после прохождения клинических исследований.
Вакцины CureVac
У британского фармацевтического гиганта CureVac уже есть одна разработанная вакцина первого поколения от коронавируса, которая в данный момент проходит третий этап клинических испытаний.
GlaxoSmithKline окажет CureVac в 2021 году поддержку в создании 100 млн доз уже существующей вакцины.
Источник: GlaxoSmithKline