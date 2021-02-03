Инсульт — это острое нарушение мозгового кровообращения, в результате которого возникает повреждение части головного мозга. Он чаще всего является осложнением гипертонической болезни и развивается на фоне резкого повышения артериального давления.

В Центре общественного здоровья отмечают, что Украина остается одним из европейских лидеров по заболеваемости инсультом (67%).

Во время инсульта из-за ограничений или прекращения поставок крови, клетки мозга начинают отмирать со скоростью 2 млн нейронов ежеминутно. При таких обстоятельствах человеку нужно сразу предоставить или вызвать неотложную помощь, потому что чем быстрее больному помогут, тем больше шансов на выздоровление.

В НСЗУ рассказали, как распознать инсульт и оказать первую помощь больному.

Симптомы инсульта

Внезапное нарушение речи или человек не может ответить на вопрос;

Внезапная потеря зрения или четкого видения;

Потеря равновесия или головокружение в голове;

Появление асимметрии на лице, невозможность улыбнуться;

Внезапная слабость или онемение конечностей. Человек не может поднять вверх обе руки или одна рука слишком слаба и человек не может ею двигать.

Признаки инсульта

человек не может улыбнуться, при этом обычно опускается уголок губ;

пострадавший не может нормально говорить — произношение неразборчивое и путаное;

человек не может поднять руки вверх или одна рука слишком слаба и не шевелится;

возникает слабость или онемение в правой или левой части туловища и конечностях.

Первая помощь при инсульте

Если вы почувствовали вышеперечисленные симптомы, следует сразу вызвать скорую помощь по номеру 103 и максимально точно описать симптомы и состояние человека, которому нужна помощь.

Во время ожидания бригады скорой нужно кое-что сделать для человека с подозрением на инсульт:

обеспечить покой;

не давать есть и пить,

найти и приготовить лекарственные средства, которые принимает человек на постоянной основе.

Кроме того, необходимо зафиксировать появления первых признаков мозгового инсульта. Это нужно для того, чтобы врачи вычислили окно терапевтических возможностей и успели начать необходимую терапию. Окно терапевтических возможностей составляет лишь 4,5 часа.

Куда будет везти пациента бригада скорой

Человека с подозрением на острый мозговой инсульт бригада экстренной медицинской помощи должна доставить непосредственно в то медучреждение, которое заключил договор с НСЗУ на оказание услуг по лечению инсульта. Время приезда скорой не должен составлять более 60 минут.

В НСЗУ отметили, что пациента не могут транспортировать в любую ближайшую больницу, где нет аппаратов МРТ или КТ, ведь так нельзя будет установить диагноз.

Люди, которые планируют госпитализировать кого-то в больницу с инсультом, могут уточнить у оператора контакт-центра по номеру 16-77, имеет ли это медучреждение контракт с НСЗУ на лечение инсульта.

Какие услуги бесплатные

диагностика — компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, экстренные лабораторные исследования;

проведения тромболитической терапии при необходимости;

круглосуточный мониторинг состояния пациента;

медицинская реабилитация в остром периоде.

Подробнее о профилактике инсульта читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: НСЗУ