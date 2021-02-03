Какие продукты помогают восстановить организм после Covid-19

Истощенный организм после Covid-19 требует легкой и сбалансированной пищи, которая поспособствует более быстрому восстановлению иммунитета. Поэтому следует обратить внимание на продукты, которые вы потребляете.

Факты ICTV подготовили список продуктов, которые помогут скорейшему восстановлению организма после коронавируса.

— Не существует овощей и фруктов, которые помогли бы вылечить простуду, грипп или коронавирус. Каждый человек должен есть определенные здоровые продукты, чтобы чувствовать себя хорошо и иметь крепкий иммунитет, — утверждает врач-иммунолог Светлана Гук.

По словам стратега, инфекциониста Вадима Аристова, организм человека нуждается в потреблении трех незаменимых составляющих для восстановления после болезни.

Во-первых, необходимо обеспечить организм большим количеством белков. В рацион следует ввести бобовые (горох, чечевицу) и добавлять их в разные блюда. Как перекус можно использовать, например, хумус.

— Такие продукты следует употреблять особенно тогда, когда человек переболел, ведь организм истощен. Часто во время болезни человек лежит. Физическая нагрузка уменьшается, а потребление нутриентов с пищей не соответствует чрезвычайно высокой потребности для борьбы с болезнью. Поэтому организм берет белки из собственных природных депо — мышц. Во время реабилитации бобовые и другие высокобелковые продукты помогут восстановиться быстрее, — отметил инфекционист.

Кроме того, следует использовать арахисовое масло и различные орехи. Они имеют большое количество протеинов. Также их можно использовать в качестве снеков или десерта (например, халву).

Во-вторых, восстановить энергию в организме помогут растительные масла и продукты, содержащие крахмал, — рис, картофель, цельнозерновые продукты. Они являются источниками сложных углеводов, которые постепенно высвобождаются, когда человек начинает двигаться, гулять, заниматься упражнениями.

— Организму нужны сложные углеводы, которые есть в этих продуктах. Конечно, не надо переедать и набирать лишние калории, чтобы не стимулировать ожирение. Но если произошла потеря веса — надо понемногу “наедать” упущенное во время Covid-19. Параллельно с усилением двигательной активности, — утверждает Аристов.

В-третьих, во время восстановления нужно потреблять достаточное количество витаминов. Для этого в рацион следует добавить фрукты и овощи.

Врач Светлана Гук советует употреблять больше зелени: зеленые листовые салаты, брокколи, капуста, горошек — эти продукты оказывают положительное влияние на работу кишечника, которая могла пострадать из-за коронавируса.

Человек должен съедать пять порций овощей и фруктов в день. Порцией можно считать 80 г свежих или замороженных овощей и фруктов (можно заменить 1 ст. ложкой сушеных или 150 мл сока).

— Что касается завтрака, обеда и ужина — нужно стремиться, чтобы там были витамины: половина тарелки — овощи и фрукты, четверть — протеины и вторая четверть — углеводы, — советует Аристов.

Также не стоит забывать о цитрусовых: апельсины, мандарины, грейпфрут, лимон — продукты с витамином С не смогут победить болезнь, но укрепят иммунную систему. Они содержат много клетчатки, которая способствует пищеварению.

Но не стоит употреблять цитрусовые в большом количестве, чтобы не вызвать аллергию или отравление. Также не стоит употреблять эти продукты людям с аллергией.

— Замечательными заменителями цитрусовых могут быть наши региональные продукты — тыква, груша, яблоко, морковь. Можно пить свежевыжатые соки из них, но без сахара — это очень полезно, — отметила Гук.

Врачи не советуют употреблять продукты, содержащие простые углеводы. Сладкая пища, шоколад, мед в больших количествах только навредят организму после Covid-19, ведь они способны быстро повышать уровень сахара в крови и приводить к ожирению.

Также Светлана Гук и Вадим Аристов советуют обращаться за консультацией к диетологам, ведь они не только помогут составить меню, но и проведут детальное обследование организма.

Чем полезны витамины D, C и цинк

Витамин D обеспечивает функционирование важных процессов в организме. Витамин С может поддерживать здоровый вид кожи, снижать давление, способствует усвоению железа. Цинк необходим для функционирования клеток кишечника, роста костей и работы иммунной системы.

Однако полезны ли витамины D, С и цинк в борьбе с Covid-19 читайте в материале Фактов ICTV.