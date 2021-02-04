Все прекрасно понимают, что вакцины от Covid-19, которыми сейчас предлагают делать инъекции, являются препаратами, созданными на скорую руку.

Их нельзя назвать идеальными, но они все равно будут использоваться для вакцинации населения в течение 2021 года и, возможно, в будущем.

Конечно, многие беспокоятся о побочных эффектах, которые могут возникнуть от вакцинации новыми препаратами.

Факты ICTV рассказывают, насколько безопасными являются вакцины от Covid-19, и какие могут возникнуть побочные эффекты после инъекции.

Незначительные побочные эффекты

Побочные эффекты у вакцин от коронавируса точно будут. Это может сказать любой человек, хоть немного знакомый с медицинскими препаратами.

Даже у лекарств, которые мы привыкли принимать во время простуды, есть ряд побочных эффектов, которые могут проявиться с небольшой долей вероятности. Что-то подобное будет происходить и во время вакцинации от коронавируса.

В комментарии Фактам ICTV инфекционист Вадим Аристов заявил, что обычно после вакцинации проявляются незначительные побочные эффекты.

— Первое – это боль в месте инъекции, потому что это маленькая такая ранка, травма, и она быстро пройдет. Второе – это гриппоподобные состояния, повышение температуры, ломота в мышцах, головная боль, но это не болезнь, а реакция организма. Она никаких проблем не вызывает. И третье, конечно, это уже существенные серьезные побочные явления. Например, аллергия или анафилактический шок, – рассказывает инфекционист.

Однако в этом нет ничего нового. Подобные побочные эффекты могут проявиться, в частности, после прививки от гриппа или другой инфекции, не только коронавируса.

По словам иммунолога Федора Лапия, сейчас уже даже вакцинации в Израиле достаточно для того, чтобы увидеть первые негативные действия препаратов от Covid-19, поскольку первые дозы получили миллионы людей.

— Есть такие реакции, как покраснение, боль в месте инъекции, что связано как с самой вакциной, так и процедурой инъекции, – говорит Лапий.

В истории с вакцинацией наибольшее внимание нужно обращать на побочные эффекты, которые могут привести к летальному исходу.

Реальные риски

Пожалуй, самым большим риском при вакцинации от коронавируса являются тяжелые аллергические реакции. Однако это очень незначительный процент от всех, кто вакцинируется.

Если взять данные кампаний по вакцинации от коронавируса в США и Израиле то увидим, что действительно тяжелые случаи фиксируются примерно раз на 100 тыс. инъекций.

Однако к таким ситуациям медики подготовлены и будут делать все, чтобы осложнения не привели к самому худшему.

— Теоретически можно говорить, что анафилактический шок при отсутствии оказания медицинской помощи может привести к фатальным последствиям. Они преимущественно возникают в течение 15 минут после вакцинации. Поэтому есть правило, которое касается не только вакцин от Covid-19, в течение 30 минут не оставлять медучреждение, – объясняет Лапий.

С начала вакцинации во многих странах прошло уже несколько месяцев, но мы очень редко видим сообщения, в которых говорится о смерти после вакцинации.

И здесь есть много нюансов. Например, в первую очередь в США инъекции делают в домах престарелых. И смерть такого пациента через месяц после вакцинации не означает, что проблема была именно в препарате.

Но даже, несмотря на непродолжительное использование вакцины, сейчас нет сигналов, свидетельствующих о том, что они будут вызывать проблемы в долгосрочной перспективе.

Фактически есть соотношение рисков и пользы препаратов от Covid-19. И сейчас польза значительно выше рисков.

— Вакцинация для таких категорий (пожилых людей старше 65 лет, беременных, людей, имеющих серьезные проблемы с иммунитетом, – Ред.) происходит через взвешивание рисков и пользы. Для пожилых людей польза значительно превышает риск, поэтому для них проводится вакцинация, несмотря на то, что что-то может пойти не так, – говорит Аристов.

Даже во время самого процесса вакцинации ученые будут наблюдать за ее результатами. Будет ли производиться значительный иммунный ответ? Сколько людей заболеет коронавирусом после инъекции? Какой процент вакцинированных людей будет болеть в тяжелой форме? Насколько эффективен тот или иной препарат?

На все эти вопросы будут давать ответ в течение последующих лет. Возможно, даже появятся вакцины, которые будут гораздо лучше нынешних наработок.

Но сейчас в странах будут делать прививки даже препаратами, созданными на скорую руку, для чего есть немало оснований.

Неидеальные, но важные

Многие опасаются вакцин, ведь часть из них создана по новым технологиям. Иногда даже можно увидеть мифы о том, что из-за вакцинации можно заболеть коронавирусом.

Однако это не так. Вакцины обучают организм самостоятельно отвечать на возбудитель болезни и эффективнее бороться с ним.

— Механизм действия вакцины очень просто объяснить в виде такой себе собаки-ищейки, которой дают понюхать условный платок преступника. Мы также даем “понюхать” нашей иммунной системе запах этого “преступника”, и после такой тренировки она готова быстро реагировать, – объясняет принцип вакцинации Аристов.

И одно это является очень важным. Конечно, никто пока не может гарантировать, что после вакцинации от коронавируса вы им не заболеете, но у иммунной системы будет понимание, что с этим нужно бороться.

Например, иммунная система может распознать коронавирус, когда он только попал в организм, и остановить его распространение. А это в свою очередь может повлиять на то, в каком состоянии будет протекать болезнь, и уменьшает угрозу для пациента.

Иммунитет от Covid-19 до сих пор исследуется, так же, как и то, насколько он длителен после вакцинации.

По словам Лапия, сейчас у медиков есть основания применять препараты.

— Теоретически мы имеем основания считать, что иммунитет длительный. Нужно ли делать для иммунитета ревакцинацию, как против столбняка и дифтерии, пока сказать нельзя. Но мы имеем убедительные данные, что вакцина работает по схеме инъекций двух доз… Цель вакцинации – это защита, прежде всего, медицинских работников, поскольку без них некому лечить больных Covid-19, – высказывает мнение иммунолог.

Даже несмотря на то, что вакцины параллельно проходят третью фазу испытаний, они уже доказали свою безопасность для наиболее уязвимых групп населения, из-за чего и было предоставлено разрешение на их использование.

Цель вакцинации очень проста – уменьшить количество тяжелых случаев протекания коронавирусной болезни, вместе с чем должно уменьшиться число госпитализаций и летальных исходов.

Мы слишком много внимания обращаем на побочные эффекты, которые обычно очень незначительны, забывая, что они есть у многих медицинских препаратов.

Да, риски есть, но они действительно намного меньше тех жертв, которые будут, если пандемию не возьмут под контроль. Стоит ли тогда пренебрегать вакциной и рисковать жизнями сотен тысяч людей?