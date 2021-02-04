Довольно часто случается так, что женщина не замечает изменений в организме и списывает признаки беременности на отравление и плохое самочувствие. Однако некоторые симптомы могут сигнализировать о том, что в организме женщины зарождается новая жизнь.

Факты ICTV пообщались с гинекологом медицинского центра Сити клиника Светланой Коханенко о первых признаках беременности и когда они появляются.

Признаки беременности на первой неделе

— На первой неделе особых признаков беременности нет, поэтому об этом узнать невозможно, — отметила Светлана.

Срок беременности определяется с первого дня предыдущей менструации, а не со дня возможного оплодотворения, как часто считают.

Признаки беременности

Светлана Коханенко отмечает, что симптомы беременности у женщин индивидуальны. Но наиболее распространенные — задержка менструации, изменения в молочных железах и тошнота.

— Чаще всего эти симптомы появляются на 4-5-й неделях беременности, но у каждой женщины бывает по-разному, — рассказала врач.

Задержка менструации

Во время оплодотворения и имплантации плодного яйца в организм увеличивается уровень гормонов, которые изменяют процессы в организме и предотвращают отторжение зародыша.

Изменение молочных желез

В первый месяц беременности женщина испытывают необычные ощущения в грудных железах, которые сопровождаются увеличением количества участков, молочных протоков, альвеол. Женщины чувствуют распирание, покалывания и тупую боль. Этот симптом беременности похож на признак того, что скоро будут критические дни.

Тошнота

Гормоны влияют на все органы и системы, в том числе и на пищеварение. Они меняют метаболические процессы, снижают тонус мышц. На это пищеварительная система реагирует нарушением дефекации (запор, диарея), повышенным газообразованием (метеоризмом), рвотой.

— Но все это субъективно. Нельзя думать, что вы беременны только потому, что у вас задержка, или вы чувствуете тошноту, поскольку эти симптомы могут быть сигналом других болезней организма. Часто пациенткам хочется быть беременными, и женщины сами начинают придумывать себе определенные симптомы. А потом наступают критические дни и все признаки исчезают, — добавила гинеколог.

Ложная беременность

Ложная беременность может быть у любой женщины, которая очень хочет забеременеть.

— Мой совет: если по каким-то причинам не получается забеременеть, не надо рассматривать каждый цикл с этой целью. Надо жить обычной жизнью, и все со временем получится, если нет соматических проблем в организме, — утверждает гинеколог.

Как правильно сделать тест на беременность

Если вы чувствуете признаки беременности, то лучше сразу дома пройдите быстрый тест на беременность. Врач утверждает, что лучше делать тест на беременность с первого дня задержки.

— Не стоит делать тест до задержки, ведь это не будет информативно. Лучше с первого дня задержки сделать тест в домашних условиях, и если он показал сомнительный результат или две полоски, тогда через неделю следует обратиться к врачу, чтобы сделать УЗИ, — отметила Коханенко.

Точность показателей теста зависит от соблюдения некоторых правил:

лучше использовать утреннюю мочу, ведь содержание ХГЧ там больше и определить его легче;

не употреблять перед тестом большого количества напитков. Это разбавит мочу и снизит концентрацию гормона;

препараты для увеличения уровня фертильности могут влиять на результат, поэтому за сутки до проведения теста следует воздержаться от приема лекарственных препаратов;

проверяйте срок годности теста.

Домашние тесты не дают полной гарантии получения точного результата, ошибки иногда случаются. Поэтому наиболее правдивым методом является ультразвуковое исследование органов малого таза (трансвагинальным методом), который может диагностировать маточную беременность с четвертой недели.

Что такое молочница

Молочница — грибковое заболевание, которое сопровождается неприятными симптомами. И хотя оно безопасно для жизни человека, его лучше не запускать и вовремя лечить.

Основные симптомы: зуд, жжение, белые творожистые выделения, отек, неприятный запах.

Подробнее о профилактике молочницы читайте в материале Фактов ICTV.