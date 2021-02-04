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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Ежедневно 450 украинцев узнают, что у них рак: как это предотвратить

Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля с 2005 года по инициативе Международного союза борьбы с онкологическими заболеваниями (UICC).

Ракові клітини

В этот день стоит напомнить о серьезности заболевания, которое является причиной каждой шестой смерти в мире. Около 70% летальных исходов приходится на страны с низким и средним уровнем дохода.

Один из факторов высокой смертности – обращение за медицинской помощью на поздних стадиях рака.

Рак является второй наиболее распространенной причиной смерти в мире после сердечно-сосудистых заболеваний.

Рак в Украине в цифрах и фактах

  • Новообразования относятся к пяти основным причинам смерти украинцев.
  • Онкозаболевания находятся на втором месте после сердечно-сосудистых в структуре смертности населения страны.
  • Общее количество больных раком превышает 1 млн.
  • По данным Института онкологии АМН Украины, ежегодно более 140 тыс. украинцев узнают, что у них рак, ежедневно — 450.
  • От злокачественных новообразований ежегодно умирает более 65 тыс. украинцев, 35% из них — люди трудоспособного возраста.
  • Рак поражает в Украине каждого четвертого мужчину и каждую шестую женщину.
  • В то же время с 1990 года смертность от новообразований снизилась с 115 971 (18,6%) от общего количества смертей до 99 217 (14,1%) в 2019-ом.

Скільки українців помирають від раку

5 простых правил, как снизить риск рака

Появление злокачественных опухолей может быть спровоцировано как генетической предрасположенностью, так и внешними факторами.

Поэтому эксперты ВОЗ составили список советов, которые помогут снизить риск возникновения рака на 50%:

1. Откажитесь от курения и не злоупотребляйте алкоголем. Употребление табака является главным фактором возникновения рака — на него приходится почти 22% смертей от онкозаболеваний. Риск появления различных онкозаболеваний, в частности рака толстой кишки, молочной железы, легких, почек и печени, увеличивается вместе с количеством выпитого алкоголя. Поэтому надо знать меру.

2. Сбалансированное питание и отказ от фаст-фуда. Это потребление фруктов, овощей, бобов, цельных зерен, рыбы, оливкового масла и орехов. Исключите из рациона рафинированный сахар, трансжиры, еду быстрого приготовления, сладкие напитки, красное и обработанное мясо (колбасы, сосиски, копчености).

3. Следите за весом и будьте физически активными. Поддержание здоровой массы тела может снизить вероятность возникновения рака молочной железы, простаты, легких, толстой кишки и почек. Поэтому в ежедневном графике должно быть не менее 30 минут физической активности — хотя бы прогулка в парке.

4. Не злоупотребляйте загаром. Рак кожи является одним из наиболее распространенных онкологических заболеваний. Поэтому во избежание лишних рисков достаточно выполнять несколько рекомендаций: летом не загорать с 10.00 до 16.00, использовать солнцезащитный крем с SPF не менее 30 и избегать соляриев.

5. Профилактика – это регулярные осмотры у семейного врача и вакцинация. До 25% случаев рака в странах с низким и средним уровнем доходов, к которым относится и Украина, обусловлены гепатитом В и вирусом папилломы человека (ВПЧ). От этих инфекций есть вакцины. Прививки существенно снизят риск возникновения некоторых видов рака.

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Как распознать рак

Злокачественную опухоль можно обнаружить на ранних стадиях, если вовремя обратить внимание на некоторые симптомы:

  • Беспричинная потеря веса и аппетита.
  • Обильное потоотделение во время сна.
  • Повышенная температуры в течение длительного времени.
  • Хроническая усталость, несмотря на здоровый сон.
  • Расстройства пищеварения — диарея или постоянные запоры.
  • Длительный кашель и мокрота с кровью.
  • Частые походы в туалет с болезненными ощущениями, кровь в моче.
  • Появление новых родинок или трансформация уже существующих (изменение размера, формы и цвета).
  • Увеличение лимфатических узлов.
  • Изменение размера или формы грудных желез, болезненные ощущения.
  • Язвы или другие раны, особенно во рту, которые долго не заживают.
  • Непонятная боль любого характера и периодичности также может быть тревожным сигналом.

Як розпізнати рак

Як розпізнати рак молочної залози

Фото: Miriam Doerr | Dreamstime.com

Нацстратегия контроля онкологических заболеваний

В Украине 35% всех случаев злокачественных новообразований были обнаружены на 3-4 стадии заболевания, поэтому Минздрав определил совершенствование системы раннего выявления рака одной из приоритетных целей Национальной стратегии контроля онкологических заболеваний до 2030 года.

В частности, речь идет о реализации программы скрининга колоректального рака, рака шейки матки и ранней диагностики и лечения рака молочной железы.

Фото: Dreamstime

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