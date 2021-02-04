Смертность от коронавируса в Украине составляет менее 2%, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Врач отмечает, что этот показатель является очень оптимистическим, если сравнивать со статистикой европейских стран.

Самый высокий уровень летальности наблюдается в Кировоградской области — 3,3%, в которой, в тоже время, зафиксировано наименьшее количество заболевших Covid-19 в Украине. Самый низкий показатель в Ровенской и Черкасской областях.

По словам Ляшко, 80% смертей от коронавируса в Украине — это лица старше 60 лет.

2 февраля министр здравоохранения Степанов на брифинге также подтвердил, что Украина занимает 43-е место среди европейских стран по показателю летальности.

Количество смертей от Covid-19 в три раза меньше, чем в Великобритании, и в 2,5 раза меньше, чем во Франции.

Коронавирус в Украине

С начала эпидемии в Украине зафиксировано 1 млн 232 246 случаев коронавирусной болезни, из них — 23 229 летальных. Вылечились 1 млн 055 406 человек.

4 февраля количество заболевших увеличилось на 5 082 человек.