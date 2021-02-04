Всемирный день борьбы против рака ежегодно отмечают 4 февраля. Цель этого праздника — повысить осведомленность о раке, как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации.

По данным Минздрава, в 2018 году из-за рака умерло около 9,6 млн человек, количество случаев достигло 18 млн. А в течение 2020 года почти в 1 тыс. детей обнаружили злокачественные новообразования.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что за следующие 20 лет у человечества может увеличиться количество раковых заболеваний на 60%.

Факты ICTV пообщались с врачом-маммологом, онкологом высшей категории Олегом Бобыляком о распространенных мифах о раке.

Рак лечится народными методами

Врач отмечает, что рак — злокачественная опухоль из эпителиальной ткани.

— Заболевание возникает, когда ДНК-код человека ломается и за счет этого клетки начинают непрерывно делиться, — отмечает онколог.

Для этого требуется серьезное лечение, а всевозможные знахари, “бабки”, не помогут, а только затянут процесс распространения болезни в организме, что уменьшает шансы на полноценное выздоровление.

Лечить рак — дорого

Конечно, лечение рака требует больших средств, потому что это комплексный подход. То есть на первом этапе может быть лучевая терапия, потом оперативное лечение, а после того, может быть медикаментозный курс.

— Препараты дорогие, но в Украине есть программа, в которую входят бесплатные лекарства. Каждый день я выписываю препараты на тысячи гривен и люди могут лечиться благодаря программе, — утверждает врач.

С апреля 2021 Министерство здравоохранения повысит тарифы для диагностики и лечения онкологических заболеваний и разделяющие их для взрослых пациентов и детей отдельно.

Для взрослых лечение составит 25 тыс. грн на одного пациента, для детей — 91 тыс. грн. Также Минздрав планирует разработать протоколы и стандарты лечения рака. Ведомство будет работать над протоколами по лечению рака легких, молочной железы, желудка и лимфомы.

Рак неизлечим

98% людей, когда узнают о раке, начинают сильно страдать.

Пациенты проходят через неприятие, гнев, могут списывать диагноз на ошибку врачей, потом начинают проверять его на правдивость. Но поняв, что нужно действовать, принимают свой диагноз и начинают лечение.

Важно, чтобы процесс лечения наступил как можно скорее, ведь время — главный показатель того, что человек сможет выздороветь.

— У меня тысячи пациентов выздоровели от этой болезни. Они жили и живут до самой старости и умирают, соответственно, от нее, или от заболеваний, которые никак не связаны с раком, — отмечает Бобыляк.

Также излечимость рака зависит от стадии и вида злокачественности клеток. Рак — это не одно заболевание, оно содержит много различных форм, которые протекают по-разному в разных частях тела человека.

У рака нет симптомов

Опять же, все зависит от вида онкологии. Процесс формирования заболевания может длиться от полугода до нескольких лет. Также на образование рака влияют хронические, генетические заболевания.

Человек может в домашних условиях сделать обследование, ведь существуют визуальные формы рака, которые человек может найти сам, например, в молочных железах, на коже, щитовидной железе.

Также следует раз в год ходить к врачу на профосмотр. Главное — вовремя обратиться, если вы чувствуете непонятную боль, или если при осмотре дома увидели уплотнение, которого у вас никогда не было.

Врач привел статистику, что в 40% случаев рак находят во время плановых визитов к врачам, а 60% обращаются к специалистам самостоятельно после домашнего обследования.

Рак передается по наследству

До 30% раков молочных желез могут передаваться по наследству. Злокачественные опухоли в молочной железе могут возникать, если у человека есть специальные гены BRCA1 или BRCA2.

Без анализа трудно установить, есть ли у человека предрасположенность к развитию онкологии. Конечно, можно просто спросить у родных, не болел ли кто-то из семьи раком. Однако специалист отмечает, что также важно знать, если кто-то из родных болел, в каком именно возрасте это произошло, какой именно вид рака был.

— Если у кого-то из семьи возник рак до 40 лет, то скорее всего, что он может передаваться генетически (но зависит от вида), а если от 70 лет, то вероятность очень мала, — добавил маммолог.

Если же вы хотите убедиться в том, нет ли у вас таких генов, можно сделать тест на BRCA1 или BRCA2, который стоит около 1 тыс. грн.

Раком можно заразиться

Заразиться раком невозможно.

Но если, например, вся семья живет во вредной среде, или работает на предприятии, то они могут заболеть в одночасье.

— Дело не в передаче рака, а в реакции организма на условия, в которых он находится. Если у человека или в целом семьи есть вредные привычки, чрезмерное употребление алкоголя, то вероятность возникновения рака увеличивается, — подытожил врач.

Профилактика рака молочной железы

Домашний осмотр после менструации раз в месяц;

До 35 лет ежегодно следует делать УЗИ молочных желез;

После 35 лет можно делать маммографию раз в два года.

Как уберечься от рака

От 30 до 50% случаев заболеваний раком можно было бы избежать, если бы люди изменили свой образ жизни.

Значительно снизить риск заболевания раком поможет физическая активность и соблюдение здорового питания.

Подробнее о профилактике рака читайте в материале Фактов ICTV.