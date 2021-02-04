Одна доза вакцины Pfizer от BioNTech защищает от коронавируса на 90% через 21 день после прививки, но риск заразиться возрастает в первые дни после введения вакцины.

Ученые из Университета Восточной Англии провели анализ программы массовой вакцинации населения в Израиле. Полученный результат абсолютно не совпадает с предыдущим исследованием израильских врачей.

Ученые Пол Хантер и Джули Брейнар утверждают, что их израильские исследователи допустили ошибку, так как отслеживали уровень эффективности вакцины только до 18-го дня после прививки.

— Мы обнаружили, что эффективность вакцины оставалась практически нулевой примерно через 14 дней после вакцинации людей. Но затем, после 14-го дня, иммунитет постепенно повышался с каждым днем ​​примерно до 90% на 21-й день, а затем больше не улучшался. Все наблюдаемые улучшения были до любой второй инъекции. — подчеркнул Пол Хантер.

Ранее считалось, что одна доза вакцины Pfizer не обеспечивает необходимой защиты от Covid-19. Начав массовую вакцинацию населения, исследователи очень разочаровались, так как одной дозы Pfizer оказалось недостаточно. Эффективность вакцины была гораздо ниже, чем надеялся производитель — всего 25%.

После старта вакцинации в Израиле уровень заболеваемости начал резко расти в первые 8 дней после прививки. Ученые связывают это с тем, что люди расслабились и перестали придерживаться масочного режима и социальной дистанции после введения вакцины.

Было принято решение вводить повторную дозу вакцины через 12 недель после первой.

Вакцинация в Израиле

Массовая вакцинация в Израиле началась 20 декабря 2020 года и сразу набрала невероятный темп. Уже 26 января в стране сделали прививки 3,5 млн людей. Израиль стал лидером по количеству вакцинированных граждан.

Источник: Medrxiv