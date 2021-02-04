День борьбы против рака ежегодно отмечается 4 февраля. Ввели его, чтобы повысить осведомленность людей о раке, привлечь внимание к предотвращению, выявлению и лечению этого заболевания.

Именно поэтому Факты ICTV собрали пять правил, соблюдение которых поможет снизить риск заболевания раком.

Правило 1. Следите за весом и будьте физически активными. Всего 30 минут физических упражнений в день существенно уменьшат не только риск возникновения рака, но и сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета.

Правило 2. Сократите потребление фаст-фуда. То же самое касается сладких напитков, красного и обработанного мяса (колбас, сосисок, копченых продуктов). Не стоит полагаться на диетические добавки.

Правило 3. Здоровый рацион. Основа здорового питания – целые зерна, овощи, фрукты и бобовые, поэтому их должно быть достаточно в пище.

Не стоит забывать об оптимальном режиме питания. Завтрак должен быть в течение первого часа после подъема, обед и ужин не позднее чем за три часа до сна. Кроме того, интервал между основными приемами пищи не должен превышать три с половиной – четыре часа.

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Правило 4. Откажитесь от курения и алкоголя. К основным причинам смертности, спровоцированной алкоголем, принадлежат не только сердечно-сосудистые заболевания, а различные виды рака (молочной железы, печени, кишечника).

Правило 5. Если вы мама малыша, не отказывайтесь от грудного вскармливания. Это залог здоровья не только ребенка, но и женщины. Именно грудное вскармливание может помочь снизить риск развития рака яичников и рака молочной железы.

Сегодня самым распространенным онкологическим заболеванием в мире среди женщин является рак молочной железы. В течение года только в Украине диагностируют почти 15 тыс. случаев этой страшной болезни.

Поэтому помните, что большинство форм рака можно вылечить на начальных стадиях. Предупредить болезнь можно с помощью регулярных профилактических осмотров.

Как выявить рак молочной железы, распознать симптомы и предупредить болезнь, читайте в материале Фактов ICTV.