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Факты / Lifestyle
Владислав Бомбела |

День борьбы против рака – 10 способов уберечься от болезни

От 30 до 50% случаев заболеваний раком можно было бы избежать, если бы люди изменили свой образ жизни. Такие данные обнародовали во Всемирной организации здравоохранения.

Ракові клітини

Значительно снизить риск заболевания раком поможет физическая активность и соблюдение здорового питания.

Доказано, что курение увеличивает риск до 22%.

Чтобы снизить риск заболевания раком, необходимо:

  1. Отказаться от курения.
  2. Не злоупотреблять алкоголем.
  3. Питаться здоровой пищей и уменьшить употребление красного мяса.
  4. Защищать кожу от солнца.
  5. Поддерживать здоровую массу тела.
  6. Регулярно заниматься физическими упражнениями.
  7. Избегать воздействия промышленных и экологических токсинов.
  8. Сделать здоровый сон (семь или более часов) своим приоритетом.
  9. Получать достаточное количество витамина D.
  10. Проходить профилактические осмотры у врача.
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Вылечить рак на ранней стадии можно благодаря современным терапевтическим методикам.

Однако часто заболевание обнаруживают слишком поздно, когда эффективность лечения значительно снижается. Поэтому предупредить болезнь можно благодаря регулярным профилактическим осмотрам.

Также ученые заметили связь между нехваткой витамина D в организме и появлением злокачественных опухолей в груди у женщин старшего возраста. Как предотвратить рак с помощью витамина D, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Harvard Medical School

Источник: Минздрав

Фото: Dreamstime

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