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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Согласие на прививку от Covid-19 дали уже больше 25 тыс. жителей Киевщины

В Киевской области активно готовятся к первому этапу вакцинации населения против Covid-19. В рамках подготовки департамент здравоохранения ОГА проводит верификацию среди уязвимых групп населения, которым сделают прививки на первом и втором этапах.

вакцинація

По состоянию на 4 февраля удалось собрать уже 25 159 согласий на вакцинацию, от людей, которые входят в группы риска.

Из них на первом этапе провакцинируются 5 725 человек, а на втором — 19 434 человека.

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По словам директора департамента здравоохранения Областной Государственной Администрации Елены Ефименко, в области уже создано 23 мобильные бригады, готовые к проведению прививок первого этапа, а также проведен аудит холодильного оборудования, в котором будут хранится вакцины.

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Согласно плану Министерства Здравоохранения, на первом этапе прививки получат медицинские работники и персонал учреждений, где лечат от коронавируса, работники и жители интернатных учреждений, домов для престарелых, а также военнослужащие.

На втором этапе вакцинировать будут: медиков и медицинский персонал,;людей, старше 80 лет; работников социальной сферы.

Источник: Киевская ОГА

Фото: Dreamstime

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