Диету №5, или “Стол №5” врачи назначают при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и во время панкреатита. Это одна из самых распространенных диет, которую рекомендуют гастроэнтерологи и терапевты.

Во время такой диеты не нужно исключать белки, жиры и углеводы, ведь это медицинская диета, которая направлена ​​не на похудения, а на оздоровление. Человеку следует принимать 60% белков, 30% жиров и 10% углеводов.

Диета №5

ограничить количество жиров: сливки, сливочное масло — до 10 г в день, растительные жиры и масла — 20-30 г, яйцо — одно в день;

блюда должны быть приготовлены в тушеном или вареном виде, также можно готовить на пару;

ограничить потребление соли до 10 г в сутки, также ограничить употребление кислой пищи;

питаться следует небольшими порциями пять раз в день.

Какие продукты запрещено употреблять во время диеты №5

алкоголь;

свежий хлеб, хлебобулочные изделия;

мясные, рыбные, грибные бульоны;

жирные сорта мяса;

сливки, молоко 6% жирности;

бобовые, щавель, редис, лук, чеснок;

маринованные овощи;

шоколад, изделия с кремом;

кофе, какао;

свиное, баранье, телячье сало, печень, мозги.

Какие продукты можно употреблять во время диеты №5

вегетарианские фруктовые, молочные продукты, супы из круп с курицей на овощном бульоне;

отварное/на пару мясо, рыба нежирных сортов;

нежирное молоко, кефир, творог (200 г в день);

вчерашний хлеб;

созревшие фрукты, овощи, ягоды (некислых сортов), овощи и зелень в вареном виде;

мед, сахар (не более 80 г в день);

овощные и фруктовые соки;

некрепкий зеленый чай.

Приготовленные блюда отварным способом часто теряют свой вкус и цвет, поэтому у человека пропадает желание употреблять такую ​​пищу. Но во время диеты №5 можно есть блюда, приготовленные на пару.

Мультиварка или пароварка способна сохранить все полезные свойства продуктов, сэкономить время и приготовить множество разнообразных блюд, которые подойдут каждому.

Рецепты во время диеты №5 в мультиварке

Фаршированные перцы

Ингредиенты:

перец — 6 шт.

фарш — 250 г

морковь — 1 шт;

полголовки лука;

рис — 150 г

томатный сок — 1 стакан.

Приготовление:

Рис промыть и отварить до готовности; Приготовить фарш: мелко нарезать лук, добавить сваренный рис и смешать с мясом, добавить соли и перца; Прорезать отверстие на перцах и очистить их от семян; Начинить перцы готовым фаршем и выложить их в мультиварку начинкой кверху; Залить перцы томатным соком и водой, чтобы жидкость их полностью покрыла; Закрываем крышку и выбираем на дисплее режим Тушение на полтора часа.

Запеченные яблоки с медом

Ингредиенты:

яблоки — 6 шт;

3 ст. ложки меда;

½ чайной ложки корицы

Приготовление:

Тщательно вымыть яблоки, ножом вырезать сердцевину вместе с косточками и семенными коробочками, постепенно делая углубления. Толщину стенок оставить по своему усмотрению, в зависимости от количества начинки; Поверхность каждого яблока надо наколоть зубочисткой, чтобы в процессе запекания кожура не лопнула; В жидкий мед добавить корицу и перемешать; Заполнить медом яблоки и выложить их на дно смазанной маслом чаши мультиварки; Выставить режим Выпечка и запекать яблоки в течение 30 мин. Если яблоки очень жесткие, то процесс растягивается до 45-50 мин.

Овощной суп-пюре

Ингредиенты:

Картофель — 400 г

Капуста брокколи — 200 г

Цветная капуста — 200 г

Морковь — 120 г

Репчатый лук — 120 г

Вода — 1 л

соль

Приготовление:

Картофель и морковь нарезать кубиками по 2 см; Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, залить водой, добавить соль и перемешать; Закрыть крышку. Установить программу Суп, время приготовления 1 час; Суп перелить в отдельную емкость и взбить блендером до однородной массы.

Тушеная курица с овощами

Ингредиенты:

кабачки — 300 г

куриные голени — 800 г

красный сладкий перец — 1 шт.

морковь — 1 шт;

баклажаны — 3 шт.

томат-пюре

соль, перец, сушеный базилик по вкусу.

Приготовление:

Морковь (почистить), баклажаны и перец промыть, нарезать кубиками; Голени замариновать в небольшом количестве соли и перца, добавить немного оливкового масла; Выкладываем овощи на низ чаши мультиварки, а сверху кладем голени; Включаем режим мультиварки Тушение на 45 мин.

Хек с овощами

Ингредиенты:

филе хека — 1 кг;

лук — 1 шт;

морковь — 1 шт;

помидоры без кожицы — 2 шт;

сметана нежирная — 200 мл;

сыр — 150 г

растительное масло — 1 ч. л.;

соль — по желанию.

Приготовление:

Предварительно нужно разморозить филе, а затем нарезать его на кусочки; Затем подготовьте овощи. Лук мелко порежьте, а морковь натрите на терке; Помидоры очистите от кожуры и нарежьте; Смажьте дно мультиварки маслом. Затем нужно равномерно положить вниз чаши репчатый лук и часть измельченной моркови; Теперь выложите кусочки хека. Посыпьте солью и приправами по собственному вкусу; Если еще остались овощи, то выложите их поверх рыбы. Полейте сметаной и равномерно посыпьте сыром; Накройте крышкой и поставьте режим выпечки на 40 минут.

Подробнее о здоровом образе жизни и питании читайте в материале Фактов ICTV.