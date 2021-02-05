Диету №5, или “Стол №5” врачи назначают при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и во время панкреатита. Это одна из самых распространенных диет, которую рекомендуют гастроэнтерологи и терапевты.
Во время такой диеты не нужно исключать белки, жиры и углеводы, ведь это медицинская диета, которая направлена не на похудения, а на оздоровление. Человеку следует принимать 60% белков, 30% жиров и 10% углеводов.
Диета №5
- ограничить количество жиров: сливки, сливочное масло — до 10 г в день, растительные жиры и масла — 20-30 г, яйцо — одно в день;
- блюда должны быть приготовлены в тушеном или вареном виде, также можно готовить на пару;
- ограничить потребление соли до 10 г в сутки, также ограничить употребление кислой пищи;
- питаться следует небольшими порциями пять раз в день.
Какие продукты запрещено употреблять во время диеты №5
- алкоголь;
- свежий хлеб, хлебобулочные изделия;
- мясные, рыбные, грибные бульоны;
- жирные сорта мяса;
- сливки, молоко 6% жирности;
- бобовые, щавель, редис, лук, чеснок;
- маринованные овощи;
- шоколад, изделия с кремом;
- кофе, какао;
- свиное, баранье, телячье сало, печень, мозги.
Какие продукты можно употреблять во время диеты №5
- вегетарианские фруктовые, молочные продукты, супы из круп с курицей на овощном бульоне;
- отварное/на пару мясо, рыба нежирных сортов;
- нежирное молоко, кефир, творог (200 г в день);
- вчерашний хлеб;
- созревшие фрукты, овощи, ягоды (некислых сортов), овощи и зелень в вареном виде;
- мед, сахар (не более 80 г в день);
- овощные и фруктовые соки;
- некрепкий зеленый чай.
Приготовленные блюда отварным способом часто теряют свой вкус и цвет, поэтому у человека пропадает желание употреблять такую пищу. Но во время диеты №5 можно есть блюда, приготовленные на пару.
Мультиварка или пароварка способна сохранить все полезные свойства продуктов, сэкономить время и приготовить множество разнообразных блюд, которые подойдут каждому.
Рецепты во время диеты №5 в мультиварке
Фаршированные перцы
Ингредиенты:
- перец — 6 шт.
- фарш — 250 г
- морковь — 1 шт;
- полголовки лука;
- рис — 150 г
- томатный сок — 1 стакан.
Приготовление:
- Рис промыть и отварить до готовности;
- Приготовить фарш: мелко нарезать лук, добавить сваренный рис и смешать с мясом, добавить соли и перца;
- Прорезать отверстие на перцах и очистить их от семян;
- Начинить перцы готовым фаршем и выложить их в мультиварку начинкой кверху;
- Залить перцы томатным соком и водой, чтобы жидкость их полностью покрыла;
- Закрываем крышку и выбираем на дисплее режим Тушение на полтора часа.
Запеченные яблоки с медом
Ингредиенты:
- яблоки — 6 шт;
- 3 ст. ложки меда;
- ½ чайной ложки корицы
Приготовление:
- Тщательно вымыть яблоки, ножом вырезать сердцевину вместе с косточками и семенными коробочками, постепенно делая углубления. Толщину стенок оставить по своему усмотрению, в зависимости от количества начинки;
- Поверхность каждого яблока надо наколоть зубочисткой, чтобы в процессе запекания кожура не лопнула;
- В жидкий мед добавить корицу и перемешать;
- Заполнить медом яблоки и выложить их на дно смазанной маслом чаши мультиварки;
- Выставить режим Выпечка и запекать яблоки в течение 30 мин. Если яблоки очень жесткие, то процесс растягивается до 45-50 мин.
Овощной суп-пюре
Ингредиенты:
- Картофель — 400 г
- Капуста брокколи — 200 г
- Цветная капуста — 200 г
- Морковь — 120 г
- Репчатый лук — 120 г
- Вода — 1 л
- соль
Приготовление:
- Картофель и морковь нарезать кубиками по 2 см;
- Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, залить водой, добавить соль и перемешать;
- Закрыть крышку. Установить программу Суп, время приготовления 1 час;
- Суп перелить в отдельную емкость и взбить блендером до однородной массы.
Тушеная курица с овощами
Ингредиенты:
- кабачки — 300 г
- куриные голени — 800 г
- красный сладкий перец — 1 шт.
- морковь — 1 шт;
- баклажаны — 3 шт.
- томат-пюре
- соль, перец, сушеный базилик по вкусу.
Приготовление:
- Морковь (почистить), баклажаны и перец промыть, нарезать кубиками;
- Голени замариновать в небольшом количестве соли и перца, добавить немного оливкового масла;
- Выкладываем овощи на низ чаши мультиварки, а сверху кладем голени;
- Включаем режим мультиварки Тушение на 45 мин.
Хек с овощами
Ингредиенты:
- филе хека — 1 кг;
- лук — 1 шт;
- морковь — 1 шт;
- помидоры без кожицы — 2 шт;
- сметана нежирная — 200 мл;
- сыр — 150 г
- растительное масло — 1 ч. л.;
- соль — по желанию.
Приготовление:
- Предварительно нужно разморозить филе, а затем нарезать его на кусочки;
- Затем подготовьте овощи. Лук мелко порежьте, а морковь натрите на терке;
- Помидоры очистите от кожуры и нарежьте;
- Смажьте дно мультиварки маслом. Затем нужно равномерно положить вниз чаши репчатый лук и часть измельченной моркови;
- Теперь выложите кусочки хека. Посыпьте солью и приправами по собственному вкусу;
- Если еще остались овощи, то выложите их поверх рыбы. Полейте сметаной и равномерно посыпьте сыром;
- Накройте крышкой и поставьте режим выпечки на 40 минут.
Подробнее о здоровом образе жизни и питании читайте в материале Фактов ICTV.