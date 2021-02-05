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Факты / Lifestyle
Ольга Тетеріна |

Диета №5: полезные рецепты приготовления блюд в мультиварке

Диету №5, или “Стол №5” врачи назначают при заболеваниях печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и во время панкреатита. Это одна из самых распространенных диет, которую рекомендуют гастроэнтерологи и терапевты.

харчування

Во время такой диеты не нужно исключать белки, жиры и углеводы, ведь это медицинская диета, которая направлена ​​не на похудения, а на оздоровление. Человеку следует принимать 60% белков, 30% жиров и 10% углеводов.

Диета №5

  • ограничить количество жиров: сливки, сливочное масло — до 10 г в день, растительные жиры и масла — 20-30 г, яйцо — одно в день;
  • блюда должны быть приготовлены в тушеном или вареном виде, также можно готовить на пару;
  • ограничить потребление соли до 10 г в сутки, также ограничить употребление кислой пищи;
  • питаться следует небольшими порциями пять раз в день.

Какие продукты запрещено употреблять во время диеты №5

  • алкоголь;
  • свежий хлеб, хлебобулочные изделия;
  • мясные, рыбные, грибные бульоны;
  • жирные сорта мяса;
  • сливки, молоко 6% жирности;
  • бобовые, щавель, редис, лук, чеснок;
  • маринованные овощи;
  • шоколад, изделия с кремом;
  • кофе, какао;
  • свиное, баранье, телячье сало, печень, мозги.

харчування

Какие продукты можно употреблять во время диеты №5

  • вегетарианские фруктовые, молочные продукты, супы из круп с курицей на овощном бульоне;
  • отварное/на пару мясо, рыба нежирных сортов;
  • нежирное молоко, кефир, творог (200 г в день);
  • вчерашний хлеб;
  • созревшие фрукты, овощи, ягоды (некислых сортов), овощи и зелень в вареном виде;
  • мед, сахар (не более 80 г в день);
  • овощные и фруктовые соки;
  • некрепкий зеленый чай.
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Приготовленные блюда отварным способом часто теряют свой вкус и цвет, поэтому у человека пропадает желание употреблять такую ​​пищу. Но во время диеты №5 можно есть блюда, приготовленные на пару.

Мультиварка или пароварка способна сохранить все полезные свойства продуктов, сэкономить время и приготовить множество разнообразных блюд, которые подойдут каждому.

Рецепты во время диеты №5 в мультиварке

Фаршированные перцы

перці

Ингредиенты:

  • перец — 6 шт.
  • фарш — 250 г
  • морковь — 1 шт;
  • полголовки лука;
  • рис — 150 г
  • томатный сок — 1 стакан.

Приготовление:

  1. Рис промыть и отварить до готовности;
  2. Приготовить фарш: мелко нарезать лук, добавить сваренный рис и смешать с мясом, добавить соли и перца;
  3. Прорезать отверстие на перцах и очистить их от семян;
  4. Начинить перцы готовым фаршем и выложить их в мультиварку начинкой кверху;
  5. Залить перцы томатным соком и водой, чтобы жидкость их полностью покрыла;
  6. Закрываем крышку и выбираем на дисплее режим Тушение на полтора часа.

Запеченные яблоки с медом

запечені яблука

Ингредиенты:

  • яблоки — 6 шт;
  • 3 ст. ложки меда;
  • ½ чайной ложки корицы

Приготовление:

  1. Тщательно вымыть яблоки, ножом вырезать сердцевину вместе с косточками и семенными коробочками, постепенно делая углубления. Толщину стенок оставить по своему усмотрению, в зависимости от количества начинки;
  2. Поверхность каждого яблока надо наколоть зубочисткой, чтобы в процессе запекания кожура не лопнула;
  3. В жидкий мед добавить корицу и перемешать;
  4. Заполнить медом яблоки и выложить их на дно смазанной маслом чаши мультиварки;
  5. Выставить режим Выпечка и запекать яблоки в течение 30 мин. Если яблоки очень жесткие, то процесс растягивается до 45-50 мин.

Овощной суп-пюре

овочевий суп

Ингредиенты:

  • Картофель — 400 г
  • Капуста брокколи — 200 г
  • Цветная капуста — 200 г
  • Морковь — 120 г
  • Репчатый лук — 120 г
  • Вода — 1 л
  • соль

Приготовление:

  1. Картофель и морковь нарезать кубиками по 2 см;
  2. Все ингредиенты выложить в чашу мультиварки, залить водой, добавить соль и перемешать;
  3. Закрыть крышку. Установить программу Суп, время приготовления 1 час;
  4. Суп перелить в отдельную емкость и взбить блендером до однородной массы.

Тушеная курица с овощами

тушкована курка

Ингредиенты:

  • кабачки — 300 г
  • куриные голени — 800 г
  • красный сладкий перец — 1 шт.
  • морковь — 1 шт;
  • баклажаны — 3 шт.
  • томат-пюре
  • соль, перец, сушеный базилик по вкусу.

Приготовление:

  1. Морковь (почистить), баклажаны и перец промыть, нарезать кубиками;
  2. Голени замариновать в небольшом количестве соли и перца, добавить немного оливкового масла;
  3. Выкладываем овощи на низ чаши мультиварки, а сверху кладем голени;
  4. Включаем режим мультиварки Тушение на 45 мин.

Хек с овощами

риба

Ингредиенты:

  • филе хека — 1 кг;
  • лук — 1 шт;
  • морковь — 1 шт;
  • помидоры без кожицы — 2 шт;
  • сметана нежирная — 200 мл;
  • сыр — 150 г
  • растительное масло — 1 ч. л.;
  • соль — по желанию.

Приготовление:

  1. Предварительно нужно разморозить филе, а затем нарезать его на кусочки;
  2. Затем подготовьте овощи. Лук мелко порежьте, а морковь натрите на терке;
  3. Помидоры очистите от кожуры и нарежьте;
  4. Смажьте дно мультиварки маслом. Затем нужно равномерно положить вниз чаши репчатый лук и часть измельченной моркови;
  5. Теперь выложите кусочки хека. Посыпьте солью и приправами по собственному вкусу;
  6. Если еще остались овощи, то выложите их поверх рыбы. Полейте сметаной и равномерно посыпьте сыром;
  7. Накройте крышкой и поставьте режим выпечки на 40 минут.

Подробнее о здоровом образе жизни и питании читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Depositphotos

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