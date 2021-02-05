В США провели первую в истории пересадку лица и трансплантацию рук. Операции провели 22-летнему американцу из Нью-Джерси Джо ДиМео. Перед тем в мире проводили только две таких операции, но они были неудачными.

Парень обгорел в автомобильной аварии, которая произошла в 2018 году. Ожоги составили более 80% его тела. Он потерял губы, веки, конечности пальцев ампутировали. Джо провели около 20 реконструктивных операций, которые немного улучшили ситуацию.

В августе 2020 мужчине провели трансплантацию лица и рук. Операция длилась 23 часа с участием 140 медиков.

— Мы хотели, чтобы это не только улучшило внешность пациента, но и восстановило функции его тела, особенно рук, — рассказал доктор Эдуардо Родригес, который проводил трансплантацию.







Второй шанс на жизнь: в США впервые успешно провели пересадку лица и рук / 2 фотографии

После операции Джо 45 дней находился в реанимации и еще два месяца в больнице учился открывать веки и делать что-то руками. Сейчас мужчина может самостоятельно питаться и заниматься физическими упражнениями.

— Мои родители и я очень благодарны за то, что дали мне второй шанс, — отмечает Джо.

К этой операции в мире провели около 50 пересадок лица и около 100 трансплантаций рук. Но еще ни разу не удавалось успешно провести обе трансплантации одновременно одному пациенту.

Трансплантация рук и плеч

В городе Лион (Франция) провели уникальную операцию по трансплантации рук и плечей. Это первая подобная операция в мире.

Пациент — 48-летний бывший электрик, потерял обе руки в 26 лет в результате удара током.

После операции мужчина находился в стабильном состоянии, трансплантация продолжалась 15 часов.

Источник: People