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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Когда заработает сайт о вакцинации и как попасть в списки на прививки

Сайт с информацией про вакцинацию от коронавируса начнет работать в Украине уже со следующей недели. Об этом сообщи министр здравоохранения Максим Степанов во время выступления в Верховной Раде.

Максим Степанов

На сайте каждый может узнать про дорожную карту вакцинации, ее этапы, процесс подготовки персонала и информацию про саму вакцину.

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Позже должны появится дашборды со статистикой про число вакцинированных.

По словам министра, записаться на вакцинацию можно будет через этот информационный портал, а также через своего семейного врача или веб-порталы электронных медицинских систем.

Списки на вакцинацию будут формироваться двумя способами:

  • формирование списков через привязку к месту работы. Это касается медиков, социальных работников и военнослужащих;
  • открытая запись на прививки, которая не привязана к месту работы, например для пенсионеров.

Вакцинация в Украине

По информации Министерства Здравоохранения, прививки от коронавируса в Украине будут делать в несколько этапов.

На первом этапе вакцинировать будут медиков и медперсонал, которые работают с больными коронавирусом, жителей интернатных учреждений и домов престарелых, военнослужащих.

На втором этапе, прививки сделают социальным работникам, людям старше 80 лет и медикам.

Фото: УНИАН

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