Нынешние темпы вакцинации против Covid-19 позволят миру вернуться к нормальной жизни не ранее чем через семь лет. Для этого необходимо вакцинировать 75% населения планеты.
Об этом сообщили ученые в сотрудничестве с американским изданием Bloomberg. Они создали калькулятор вакцинации против коронавируса, в котором, в частности, содержится прогноз “возвращение к нормальной жизни”.
В мире сейчас вакцинируют около 4,5 млн человек в сутки.
— При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, — отмечает издание.
Также в Bloomberg добавили, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.
Сейчас самый высокий процент прививок наблюдается в Израиле — он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания нормализует ситуацию за шесть месяцев, США — до конца 2021 года, страны Европы — через два-четыре года, а мир в целом — через семь лет.
Вакцинация от Covid-19 в мире
В ВОЗ призвали развитые страны медленнее вакцинировать своих граждан, чтобы препарата хватило всем.
В организации призвали делиться веществом с бедными странами. Только так получится эффективно противостоять заболеванию.
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Источник: Bloomberg