Нынешние темпы вакцинации против Covid-19 позволят миру вернуться к нормальной жизни не ранее чем через семь лет. Для этого необходимо вакцинировать 75% населения планеты.

Об этом сообщили ученые в сотрудничестве с американским изданием Bloomberg. Они создали калькулятор вакцинации против коронавируса, в котором, в частности, содержится прогноз “возвращение к нормальной жизни”.

В мире сейчас вакцинируют около 4,5 млн человек в сутки.

— При таких темпах потребуются годы, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета, — отмечает издание.

Также в Bloomberg добавили, что в ближайшее время могут появиться новые вакцины от других производителей, что ускорит процесс вакцинации.

Сейчас самый высокий процент прививок наблюдается в Израиле — он позволит вернуться к нормальной жизни через два месяца. Великобритания нормализует ситуацию за шесть месяцев, США — до конца 2021 года, страны Европы — через два-четыре года, а мир в целом — через семь лет.

Вакцинация от Covid-19 в мире

В ВОЗ призвали развитые страны медленнее вакцинировать своих граждан, чтобы препарата хватило всем.

В организации призвали делиться веществом с бедными странами. Только так получится эффективно противостоять заболеванию.

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Источник: Bloomberg