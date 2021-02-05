Южнокорейское агентство по безопасности лекарств утвердило препарат для лечения коронавируса, который разработала фармацевтическая компания Celltrion Inc.

Министерство продовольственной и фармацевтической безопасности Южной Кореи сообщило, что препарат CT-P59 можно применять для пациентов, находящихся в группе риска: люди в возрасте от 60 лет, лица с заболеванием сердца, сахарным диабетом, высоким давлением, хроническими заболеваниями, которые связаны с дыхательной системой.

CT-P59 имеет форму инъекции, которую непосредственно вводят в вену в течение 90 минут.

Компания Celltrion обнародовала результаты второй фазы глобального клинического исследования своего препарата, где указано, что CT-P59 уменьшает время восстановления после болезни и вероятность тяжелого случая. Также она должна предоставить министерству результаты клинических испытаний на третьей фазе.

Производители препарата планируют привлечь к третьей фазе более 10 стран, чтобы получить всесторонние результаты безопасности и эффективности CT-P59.

Кроме того, компания планирует подать заявку на разрешение использования препарата в экстренных случаях в Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и в Европейский агентства по лекарственным средствам (EMA) в ближайшие месяцы.

Коронавирус в мире

По состоянию на 5 февраля, коронавирус в мире зарегистрировали в 103,3 млн человек, за время пандемии умерло от вируса более 2,2 млн человек.

Лидерами по количеству больных Covid-19 остаются США (26,1 млн), Индия (10,7 млн), Бразилия (9,2 млн), Российская Федерация (3,9 млн) и Великобритания (3,8 млн).

Источник: Yonhap