В конце февраля Украина получит поставки 2,2 млн доз вакцины от компании AstraZeneca, об этом в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации обнародовал отчет по распределению вакцин в рамках программы COVAX. Согласно ему общий объем поставок этого препарата может составить 3,7 млн доз до конца второго квартала 2021 года.

— Для нас важно не только быстрее начать массовую вакцинацию, а начать ее безопасной вакциной. Вакциной, которая прошла все необходимые стадии клинических испытаний и утверждена в других развитых странах, — написал министр.

Чиновник также отметил, что Украина ведет переговоры с другими производителями вакцин от коронавируса, о результатах которых Минздрав сообщит вскоре и добавил, что Министерству здравоохранения поставлена ​​задача до конца года обеспечить доступ к вакцине всем категориям граждан.

Вакцина AstraZeneca

Вакцина от AstraZeneca и Оксфордского университета усилила свою эффективность до 82% и до 100% от тяжелого течения болезни и смерти, утверждает производитель.

По предварительным исследованиям, эффективность этой вакцины против коронавируса была 70%.

Источник: Денис Шмыгаль