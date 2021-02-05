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Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

В Ивано-Франковской области усилили карантин — что изменится

За прошедшие сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали наибольший в Украине прирост больных Covid-19 —  433 человека.

коронавірус

Решение про усиление карантинных мер приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, так как динамика увеличения заболеваемости прослеживается уже пятый день подряд.

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Ужесточенные карантинные правила на территории области запрещают:

  • массовые собрания при участии более 20 человек;
  • перевозки пассажиров в большем количестве, чем количество мест для сидения;
  • будет усилен контроль за соблюдением масочного режима;
  • ограничено проведение дискотек и развлекательных мероприятий, публичных событий, работа ночных клубов.

Глава областной ОГА Андрей Бойчук приказал развернуть 70 дополнительных коек, для госпитализации больных Covid-19, а из областного бюджета будет выделено 5 млн грн на обеспечение их кислородом.

Коронавирус в Украине

Прирост больных за сутки в Украине составил 4 923 случая. 8 185 пациентов преодолели болезнь, 158 умерли. Госпитализировано за сутки 1 885 человек.

Источник: Ивано-Франковская ОГА

Фото: Pixabay

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