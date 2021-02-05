В Ивано-Франковской области усилили карантин — что изменится

За прошедшие сутки в Ивано-Франковской области зафиксировали наибольший в Украине прирост больных Covid-19 — 433 человека.

Решение про усиление карантинных мер приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, так как динамика увеличения заболеваемости прослеживается уже пятый день подряд.

Ужесточенные карантинные правила на территории области запрещают:

массовые собрания при участии более 20 человек;

перевозки пассажиров в большем количестве, чем количество мест для сидения;

будет усилен контроль за соблюдением масочного режима;

ограничено проведение дискотек и развлекательных мероприятий, публичных событий, работа ночных клубов.

Глава областной ОГА Андрей Бойчук приказал развернуть 70 дополнительных коек, для госпитализации больных Covid-19, а из областного бюджета будет выделено 5 млн грн на обеспечение их кислородом.

Коронавирус в Украине

Прирост больных за сутки в Украине составил 4 923 случая. 8 185 пациентов преодолели болезнь, 158 умерли. Госпитализировано за сутки 1 885 человек.

Источник: Ивано-Франковская ОГА