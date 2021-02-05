В Украине пока не зафиксировали новые штаммы коронавируса, которые впервые обнаружили в Великобритании и Южной Африке.

Об этом сообщил министр здравоохранения Маским Степанов на встрече, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией в пятницу.

— У нас еще не зарегистрировано британский и южноафриканский штаммы, — отметил министр.

Также он добавил, что проводить исследования для выявления этих вариантов коронавируса дорого. Но в Украине их периодически проводят, однако не в таком большом количестве, как другие страны.

Министр отметил, что в стране зарегистрировано около 600 случаев повторных заражений Covid-19. По его словам, такие случаи регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.

Глава Минздрава напомнил, что карантин в Украине планируется продолжить до 30 апреля 2021 года.

— Мы уже разработали нормативный акт, регулирующий карантин в Украине. Карантин планируется продлить до 30 апреля. Ограничения планируется ослабить, — утверждает Степанов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 5 февраля, коронавирус в Украине зафиксировано 1 237 169 случаев за все время пандемии, за сутки — 4 923 человека.

За сутки умерли 158 человек. Всего за минувшие сутки было совершено более 43,1 тыс. тестирований.