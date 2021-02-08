Всемирная организация здравоохранения назвала слухами связь между вакцинацией от коронавируса и бесплодием.

Об этом заявила директор департамента ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайен 7 февраля во время пресс-конференции.

— Вакцины, которые мы прививаем, не могут вызвать бесплодие. Это слухи, которые циркулируют вокруг многих различных вакцин, и эти слухи не соответствуют действительности, — отметила директор департамента ВОЗ.

По словам О’Брайен, не существует ни одной вакцины, которая вызывает бесплодие. Предположение о том, что вакцины от Covid-19 способны приводить к изменению ДНК у человека, а химические вещества, содержащиеся в них могут наносить вред здоровью — не соответствует действительности.

— Вакцины, которые у нас есть, — безопасны, — подчеркнула она.

Представитель ВОЗ добавила, что вакцины состоят из различных элементов, каждый из которых тестируется сначала на животных, а затем на людях. Только после этого вакцина может быть использована для иммунизации общества. При этом каждый препарат проходит оценку безопасности, в том числе и в ходе промышленного производства.

Вакцинация против Covid-19

ВОЗ также призвала развитые страны медленнее вакцинировать своих граждан, чтобы вакцины хватило всем.

Кроме того, в организации призвали делиться веществом с бедными странами. Только так получится эффективно противостоять коронавирусу.

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Источник: WHO