Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут записаться на вакцинацию во время третьего этапа, которой начнется в апреле.

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время всеукраинского форума Украина 30.

Жители оккупированных территорий смогут записаться на вакцинацию через специальный веб-портал. Вакцинация будет проводиться в пунктах прививки, расположенных только на подконтрольной Украине территории.

Делать прививки будут вакциной, которая может храниться при температуре + 2 — 8 ° С, вероятнее всего препаратом производства AstraZeneca или Sinovac, заявил Ляшко.

Онлайн-запись на вакцинацию

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске веб-портала про вакцинацию от коронавируса. На сайте будет размещена информация о карте прививок, вакцине, статистике провакцинированных. Сайт должен полноценно заработать до конца февраля.

Записаться на прививку можно будет через этот портал или своего семейного врача.