PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Lifestyle
Софія Зінов'єва |

Ляшко сказал, когда будут вакцинировать жителей оккупированного Донбасса

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей смогут записаться на вакцинацию во время третьего этапа, которой начнется в апреле.

Виктор Ляшко

Об этом сообщил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко во время всеукраинского форума Украина 30.

Жители оккупированных территорий смогут записаться на вакцинацию через специальный веб-портал. Вакцинация будет проводиться в пунктах прививки, расположенных только на подконтрольной Украине территории.

Читайте
Вакцинация в Украине и предупреждение ВОЗ - коронавирус 8 февраля

Делать прививки будут вакциной, которая может храниться при температуре + 2 — 8 ° С, вероятнее всего препаратом производства AstraZeneca или Sinovac, заявил Ляшко.

Онлайн-запись на вакцинацию

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о запуске веб-портала про вакцинацию от коронавируса. На сайте будет размещена информация о карте прививок, вакцине, статистике провакцинированных. Сайт должен полноценно заработать до конца февраля.

Записаться на прививку можно будет через этот портал или своего семейного врача.

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка