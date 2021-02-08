Украине необходимо вакцинировать не менее 60% людей, чтобы победить коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время форума Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы.

— Чтобы победить Covid-19, нужно провакцинировать минимум 60% граждан бесплатной и безопасной вакциной, — сказал министр.

По словам Степанова, вакцина поможет в борьбе с пандемией коронавируса. Он добавил, что необходимо, чтобы люди поняли важность иммунизации, ведь именно это может спасти жизнь.

— Вакцина точно сможет отправить в прошлое нашу печальную статистику людей, умерших от Covid-19, — убежден Степанов.

Министр добавил, что в Украине планируют начать первый этап вакцинации населения от коронавируса на следующей неделе.

Вакцинация в Украине

Украина договорилась о поставках четырех вакцин от коронавируса, среди которых препараты компании Pfizer, Sinovac, AstraZeneсa и Novavax. Первой вакциной, которую получит Украина в феврале, будет Pfizer, следующей — AstraZeneca.

Кроме того, вакцинация от коронавируса в Украине состоится в пять этапов. Одна из главных задач — сделать прививку минимум половине населения — 21 млн украинцев.