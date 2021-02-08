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Софія Зінов'єва |

Реанимации переполнены: на Закарпатье загруженность Covid-коек на пределе

На Закарпатье загруженность коек для больных коронавирусом превысила предельные показатели. Об этом в своем Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков и призвал к ответственности.

Коронавирус в Украине

По информации Полоскова, загруженность коек в палатах интенсивной терапии такая:

  • Виноградовская громада — 100%;
  • Береговская громада — 100%;
  • Раховская громада — 100%;
  • Ужгородская, Мукачевская, Тячевская, Иршавская громады — 50-70%.
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Занятость коек с подведенным кислородом:

  • Раховская громада — 100%;
  • Иршавская громада — 92%;
  • Виноградовская громада — 53%;
  • Тячевская громада — 50%.

-При такой динамике медицинская система Закарпатья через короткий период времени окажется в тяжелом состоянии. Это при том, что врачи и персонал медицинских, лабораторных центров и так работают в опасных условиях с повышенным риском, — отметил председатель ОГА.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 февраля число заболевших коронавирусом увеличилась на 2 141 случай, всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано — 1 246 990 случаев.

Выздоровели 2 697 человек, умерли — 45.

Источник: Анатолий Полосков

Фото: Depositphotos

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