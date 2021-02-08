На Закарпатье загруженность коек для больных коронавирусом превысила предельные показатели. Об этом в своем Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков и призвал к ответственности.
По информации Полоскова, загруженность коек в палатах интенсивной терапии такая:
- Виноградовская громада — 100%;
- Береговская громада — 100%;
- Раховская громада — 100%;
- Ужгородская, Мукачевская, Тячевская, Иршавская громады — 50-70%.
Занятость коек с подведенным кислородом:
- Раховская громада — 100%;
- Иршавская громада — 92%;
- Виноградовская громада — 53%;
- Тячевская громада — 50%.
-При такой динамике медицинская система Закарпатья через короткий период времени окажется в тяжелом состоянии. Это при том, что врачи и персонал медицинских, лабораторных центров и так работают в опасных условиях с повышенным риском, — отметил председатель ОГА.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 8 февраля число заболевших коронавирусом увеличилась на 2 141 случай, всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано — 1 246 990 случаев.
Выздоровели 2 697 человек, умерли — 45.
Источник: Анатолий Полосков