На Закарпатье загруженность коек для больных коронавирусом превысила предельные показатели. Об этом в своем Facebook сообщил глава Закарпатской ОГА Анатолий Полосков и призвал к ответственности.

По информации Полоскова, загруженность коек в палатах интенсивной терапии такая:

Виноградовская громада — 100%;

Береговская громада — 100%;

Раховская громада — 100%;

Ужгородская, Мукачевская, Тячевская, Иршавская громады — 50-70%.

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Занятость коек с подведенным кислородом:

Раховская громада — 100%;

Иршавская громада — 92%;

Виноградовская громада — 53%;

Тячевская громада — 50%.

-При такой динамике медицинская система Закарпатья через короткий период времени окажется в тяжелом состоянии. Это при том, что врачи и персонал медицинских, лабораторных центров и так работают в опасных условиях с повышенным риском, — отметил председатель ОГА.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 8 февраля число заболевших коронавирусом увеличилась на 2 141 случай, всего с начала пандемии в Украине зарегистрировано — 1 246 990 случаев.

Выздоровели 2 697 человек, умерли — 45.

Источник: Анатолий Полосков