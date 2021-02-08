Вакцинация против Covid-19 в Украине может быть отсрочена от 3 до 6 месяцев для тех, кто уже переболел коронавирусом.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью. Он отметил, что перенесенный Covid-19 не является противопоказанием к вакцинации.

— Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, — мы говорим о ограниченном доступе к вакцине. И когда надо выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививки тому, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни, — отметил Ляшко.

Также он добавил, что люди без иммунитета не имеют защиты от коронавируса, а те, кто уже переболел могут быть защищены от заболевания на 3-6 месяцев.

Ляшко добавил, что в феврале вакцина уже будет в Украине и медики, как и другие люди, которые будут прививаться первыми, могут вакцинироваться по желанию, если они переболели Covid-19.

— В Украине разрешено делать прививки тем, кто уже переболел коронавирусом, — сказал врач.

Вакцинация в Украине

Вакцинация от коронавируса в Украине будет проходить в пять этапов. Одна из главных задач — сделать прививки как минимум половине населения — 21 млн украинцев.

По словам Степанова, кампания вакцинации может затянуться до первого квартала 2022 года. В первый этап вакцинации входит около 370 тыс. человек.

А во время второго этапа прививки планируют сделать около 2, 5 млн человек, во время третьего — 7,2 млн, четвертого — 11 млн.